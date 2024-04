आम्ही महाराष्ट्रात ही आमची चूक का? भीमा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांचा सवाल; केवळ दोन तास वीज

why we get two hours of electricity question of farmers along the Bhima River Sakal

सकाळ वृत्तसेवा सोलापूर : उजनीतून पाणी सोडल्यानंतर भीमा नदीवरील सर्व बंधारे भरून घेण्यात आले. मात्र, पिण्यासाठीच्या पाणीपुरवठा योजना असलेल्या बंधारा परिसरातील शेतीला केवळ दोन तास वीजपुरवठा केला जात आहे. तर कर्नाटकात सात तास वीजपुरवठा सुरू आहे. या दुजाभावामुळे औज, कुरघोट, टाकळी व चिंचपूर या चार गावातील शेतकरी आम्ही महाराष्ट्रात राहतो ही आमची चूक का, असा सवाल विचारत आहेत. सोलापूर, पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला या शहरांसह भीमा नदीवरील ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी ११ मार्चपासून उजनीतून पाणी सोडण्यात आले. तेव्हा भीमा नदीच्या दोन्ही तीरावरील शेतीचा वीजपुरवठा बंद केला होता. २५ मार्चला पाणी हिळ्ळी बंधाऱ्यात पोहोचल्यानंतर नदीकाठावरील शेतीचा वीजपुरवठा चार तास करण्यात आला. मात्र, गुरसाळे, पंढरपूर, उचेठाण, औज व चिंचपूर या पाच कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या क्षेत्रातील शेतीला केवळ दोन तास वीजपुरवठा केला जात आहे. यापैकी औज व चिंचपूर या बंधाऱ्यांचे क्षेत्र कर्नाटक सीमेलगत आहेत. या दोन्ही बंधाऱ्यांच्या क्षेत्रातील औज, कुरघोट, टाकळी व चिंचपूर या गावांतील शेतीसाठी केवळ दोन तास वीजपुरवठा होत असल्याने पिके संकटात आहेत. तर जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सतावत आहे. अशाप्रसंगी कर्नाटकात मात्र शेतीसाठी सात तास वीजपुरवठा होत आहे. त्यामुळे बंधाऱ्यांतून पाण्याचा उपसा सुरू आहे. मे महिन्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घेत, महाराष्ट्रातील पाणी उपशावर नियंत्रण आणले आहे. मात्र, कर्नाटकातून शेतीसाठी ११ तास पाणी उपसा सुरू आहे. तेथे सात तास थ्री फेज तर चार तास टु फेज वीजपुरवठा होत आहे. टु फेज वीजपुरवठा सुरू असतानाही तांत्रिक फेरबदल करून पाणी उपसा सुरू आहे. औजसह चार गावातील शेतीला गेल्या चार महिन्यांपासून सतत दोन तास विजेवर शेती पिके जगविण्याची कसरत करावी लागत असताना, कर्नाटकातील पाणी उपशावर नियंत्रण का आणले जात नाही, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. पाणी महाराष्ट्राचे, तरीही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर निर्बंध लादले जात आहेत. या दुजाभावपूर्ण नीतीमुळे आम्ही महाराष्ट्रात राहतो, ही आमची चूक आहे का, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. चार योजनांसह शेतीसाठी उपसा भीमा नदीवरील भंडारकवठे बंधाऱ्यापासून हिळ्ळी बंधाऱ्यापर्यंत कर्नाटक सीमा आहे. भंडारकवठे ते टाकळी दरम्यान, कर्नाटकाच्या चार पाणी योजना आहेत. त्यासाठी २४ तास पाण्याचा उपसा होत आहे. त्यांच्यासह शेतीसाठी होणाऱ्या उपशामुळे पाणीसाठ्यात घट होत आहे. मात्र, दरवेळी उजनीतून पाणी सोडल्यावर विजेअभावी केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाणी उपशाच्या निर्बंधाला सामोरे जावे लागत आहे. चार महिन्यांपासून चार गावांतील शेतीला दोन तास वीज दिली जात आहे. वीजपुरवठा सुरू झाल्यानंतर जलवाहिनीद्वारे शेतापर्यंत पाणी पोहोचायला अर्धा तास वेळ लागतो. दीड तासात पिकांना पाणी देऊन जनावरांसाठीही पिण्याचे पाणी साठवावे लागते. अशात अनेकदा वीजपुरवठा खंडित होते. त्यामुळे पिके करपत आहेत. मात्र, सोलापूरसाठी पाणी लागणार असेल तर कर्नाटकात सात तास वीजपुरवठ्यावर निर्बंध का आणत नाही? महाराष्ट्र व कर्नाटकातील शेतीसाठी वेगवेगळा न्याय कशासाठी? - लक्ष्मण तुपे, शेतकरी, कुरघोट, ता. दक्षिण सोलापूर अनेकदा वीजपुरवठा सुरू करायला विलंब केला जातो. मात्र, वेळेवर वीजपुरवठा खंडित केला जातो. कर्नाटकातून पाण्याचा उपसा सुरू आहे. परंतु महाराष्ट्रातील शेतीला दोन ते चार तास वीजपुरवठा केला जात आहे. उसासह पिके करपत आहेत. दरवेळी पाणी सोडल्यावर आम्हाला फटका सोसावा लागतो. याविषयी तक्रारी करूनही या समस्येकडे कोणी लक्ष देत नाही. या सापत्नभावाच्या वागणुकीविषयी प्रशासन कोणतेही पाऊल उचलत नाही. - बसवराज पाटील, शेतकरी, टाकळी, ता. दक्षिण सोलापूर