Solapur Crime News : पोलिसाच्या हाताला चावून धावत्या रेल्वेतून तरुण पसार

without ticket railway travel youth bike police and escape case register in kurduwadi police station esakal

सकाळ वृत्तसेवा कुर्डुवाडी : विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या तरुणाने रेल्वे पोलिसाचा हाताचा चावा घेत धावत्या गाडीतून चक्क उडी मारुन पलायन केले. ही घटना गुरुवारी (ता. ४) रात्री नऊच्या सुमारास मुंबई-हैदराबाद (क्रमांक २२७३२) या गाडीत पोफळज-जेऊर रेल्वे स्थानकादरम्यान घडली. रेल्वे पोलिस चंद्रकांत साहेबराव मापारी (वय ५०, रा. आकुर्डी, पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कुर्डुवाडी रेल्वे पोलिसात या पळून जाणाऱ्या तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रेल्वे पोलिस मापारी व सहकारी प्रदीप मंडावाले गाडीमध्ये पुणे-कुर्डुवाडी दरम्यान होते. ए-३ या कोचमध्ये तिकिट तपासणीस रुपेश कुमार यांनी अंदाजे २२ वर्षे वयाच्या विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या तरुणाला दंड भरत नसल्याच्या कारणावरून पोलिसांना ताब्यात घेण्यास सांगितले. परंतु मेमो दिला नाही. पोलिसांनी त्या तरुणास ताब्यात घेतले. साधारणपणे पाच मिनिटानंतर त्या प्रवाशाने पोलिसाच्या डाव्या हाताच्या बोटाचा जोरात चावा घेतला व गाडी हळू धावत असताना गाडीतून उडी मारली. मापारी यांनी दरवाजातून उडी मारलेल्या प्रवाशाला पाहिले तेव्हा तो उठून सुखरुप जात असल्याचे दिसले. त्यांच्या हाताला जखम झाली होती. त्यांनी ही घटना रेल्वे कार्यालयाला कळवली. दहा मिनिटात गाडी जेऊर रेल्वे स्थानकावर आली. हवालदार सलीम इनामदार, श्री. बनसोडे हे मदतीला आले. जेऊर रेल्वे स्थानकावर प्रथमोपचार करुन गाडी कुर्डुवाडीला आल्यानंतर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार घेतले.