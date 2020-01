शिराळा : कांदे (ता. शिराळा) येथील भाजपच्या लोकनियुक्त सरपंच सुवर्णा बाळासाहेब पाटील यांच्या विरोधात मंजूर झालेल्या अविश्वास ठरावास संमती देण्यासाठी शुक्रवारी (ता. 24) विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. उपसरपंचासह 11 ग्राम पंचायत सदस्यांनी तहसीलदार गणेश शिंदे यांच्याकडे अविश्वास ठरावाबाबत मागणी केली होती. विद्यमान सरपंच सदस्यांना विश्वासात न घेता मनमानी कारभार करतात. कर्तव्यात कसूर करतात. त्यांचे पती अनधिकृतपणे ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक कामात हस्तक्षेप करतात. गावच्या विकासामध्ये निरुत्साह दाखवून धनादेश जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवतात. त्यामुळे त्यांच्यावर अविश्वास दाखल करण्यासाठी पुढील कार्यवाही करावी आशा मागणीचे निवेदन उपसरपंच शशिकांत पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य विश्वास पाटील, संग्रामसिंह पाटील,गजानन पाटील, विश्वनाथ पाटील, अर्चना पाटील, माधुरी पाटील,मनीषा कुंभार, अर्चना कुंभार, विमल कुंभार, शशिकला कांबळे यांनी तहसीलदार यांना दिले होते. त्यानुसार तहसीलदार गणेश शिंदे यांनी ग्रामपंचायतची विशेष सभा घेतली. त्यात 11-1 ने अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला होता. पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक 1 व 2 येथे 24 जानेवारी रोजी सकाळी 9.30 ते 11.30 पर्यंत सर्व मतदारांनी विशेष ग्रामसभेसाठी उपस्थित रहावे, असे आवाहन केले आहे. 11.30 वाजता विशेष ग्रामसभा प्रारंभ होऊन 12 ते 5 पर्यंत उपस्थित मतदारांचे गुप्त पद्धतीने मतदान होईल. त्यानंतर मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंच सुवर्णा पाटील यांना पुन्हा जनतेची साथ लाभणार का, इकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

Web Title: special Gram Sabha to vote on the approved no confidance motion