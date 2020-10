अंकलखोप (जि. सांगली) : कोरोनामुळे सहा-सात महिने ग्रामीण

भागात मरगळ आली होती. ती आता नवरात्रीच्या तयारीनिमित्त झटकली जात आहे. वातावरण बदलत आहे. घराघरांत कामाची धांदल उडाली आहे. झाडलोट, धुणी-भांडी करण्यासाठी नदीकाठी वर्दळ वाढली आहे. गोधड्या आणि अंथरून-पांघरून धुण्याचा कार्यक्रमच नदीकाठावर सुरू आहे. पलुस तालुक्‍यात कृष्णाकाठी गावागावांत, घाटावर धुणी धुण्यासाठी झुंबड उडाली आहे. घाटावर वाळत टाकलेल्या गोधड्यांचे मनोहार नजारा दिसत आहे. रंगीबेरंगी गोधढ्या, चादरी, ब्लॅंकेटनी मन मोहवणारे चित्र पाहायला मिळत आहे. अंकलखोप, भिलवडी, बुर्ली, आमणापूर, नागठाणे, धनगाव आदि ठिकाणी घाटावर असेच चित्र आहे. सणांनिमित्त वर्षातून दोन-तीनदा ग्रामस्थ अंथरून, पांघरून धुण्याचा कार्यक्रम राबवला जातो. नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर दिवसभर गोधडया धुण्यासाठी गर्दी वाढत आहे. विद्यार्थी, नोकरदार सुटीमुळे घरीच असल्याने महिला उत्साहात आहेत. अधूनमधून मगरी दर्शन देत आहेत. संपादन : युवराज यादव

