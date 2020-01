अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्र : "साई'चे ट्रेनिंग सेंटर, आधुनिक मैदानांची गरज 

सोलापूर : केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रीडाक्षेत्रासाठी यंदा तरी विविध योजनांसह आर्थिक तरतुदीची आवश्‍यकता आहे. याचबरोबर सोलापुरात क्रीडा क्षेत्र वाढीसाठी आधुनिक मैदान, सिंथेटिक ट्रॅक, विद्यापीठामध्ये "साई'चे ट्रेनिंग सेंटर आदी सुविधांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी, असा सूर क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांनी आळवला. तसेच, सोलापूरची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असताना शहर क्रीडा हब व्हावे, अशी अपेक्षा "सकाळ'कडे व्यक्‍त केली.

प्रा. सचिन गायकवाड

निधी नसल्याने विकास थांबला

पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाला क्रीडा विकासासाठी मिळावेत 50 कोटी. विद्यापीठात "साई'चे ट्रेनिंग सेंटर सुरू करण्यासाठी त्या ठिकाणी स्वतंत्र इमारतीची आवश्‍यकता असून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या आयोजनासाठी विद्यापीठ परिसरात जागा उपलब्ध आहे; मात्र त्यासाठी निधी नसल्याने विकास थांबला आहे. स्पोर्ट हॉस्टेल व स्वीमिंग टॅंक, तसेच मल्टिपर्पज हॉलसाठी केंद्राने निधीची तरतूद करावी. सोलापूरच्या क्रीडा विकासासाठी 100 कोटींची तरतूद करावी. वसंतविहार परिसरात नवीन आधुनिक मैदान व वॉकिंग ट्रॅक व्हावे, सोलापूरमध्ये आज अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत कामगिरी करणारे खेळाडू व मार्गदर्शकही आहेत. मात्र, त्यांना आवश्‍यक त्या अत्याधुनिक मैदानांचा अभाव आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात खेळाडूंसाठी होस्टेल होणे गरजेचे आहे. आधुनिक मैदाने झाली पाहिजेत. त्यासाठी आर्थिक तरतूद व्हावी. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून नव्याने मैदाने व ओपन जिमची उभारणी गरजेची आहे. शहरात कबड्डी, खो-खो, ज्युदो, हॅण्डबॉल, सॉफ्टबॉल व बेसबॉल, तायक्‍वांदो या खेळांसाठी आरक्षित शासकीय मैदाने नव्याने उभारणे गरजेचे आहे. मंगळवेढा व पंढरपूर परिसरात ऍथलेटिक्‍सचे खेळाडू घडत आहेत. आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण होण्यासाठी या परिसरात आधुनिक मैदाने व सुविधांची गरज आहे.

- प्रा. सचिन गायकवाड, सिनेट सदस्य, सोलापूर विद्यापीठ

दशरथ गुरव

प्रत्येक जिल्ह्यात सिंथेटिक मैदाने आवश्‍यक

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सिंथेटिक मैदानांची आवश्‍यकता आहे. सर्वच राष्ट्रीय स्पर्धा सिंथेटिक मैदानांवर होतात. याचा विपरीत परिणाम ग्रामीण परिसरातील खेळाडूंवर होताना दिसून येतो. यासाठी ही मैदाने किमान जिल्ह्याच्या ठिकाणी तरी असणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना खेळाची आवड निर्माण होण्यासाठी प्राथमिक शाळेतच क्रीडा शिक्षकांची नेमणूक करावी. म्हणजे बालवयापासूनच खेळाची आवड निर्माण होईल. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व खेळाची गोडी निर्माण होण्यासाठी प्राथमिक शाळेपासूनच क्रीडा शिक्षकाची नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक आहे. म्हणून यासाठी केंद्रीय पातळीवर आर्थिक तरतुदीचे नियोजन करावे. त्याचबरोबर केंद्राच्या धोरणाप्रमाणे सर्व राज्यांत प्राथमिक शाळेत क्रीडा शिक्षक देण्याची सक्‍ती करावी. तरच भारताचे भविष्यातील खेळाडू निर्माण करणे शक्‍य होईल. या सर्व योजना राबविताना तळागाळातील लोकांपर्यंत ही योजना प्रत्यक्षात राबविण्याची योग्य ती कारवाई करावी.

- दशरथ गुरव, अध्यक्ष, शहर व जिल्हा शारीरिक शिक्षण व क्रीडा संघटना

प्रा. संतोष गवळी

स्पर्धांद्वारे सोलापूरचे मार्केटिंग होईल

महानगरपालिकेच्या ठिकाणी खेळासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर क्रीडांगणे तयार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे युवावर्ग क्रीडांगणावर खेळेल आणि सोलापूर शहराचे आरोग्य सुधारेल. यासाठी केंद्राने तरतूद करावी. तसेच, सोलापूर शहराचे मार्केटिंग करण्यासाठी खेळाच्या स्पर्धा होणे आवश्‍यक आहे. खेळांच्या स्पर्धांद्वारे सोलापूरचे मार्केटिंग करता येऊ शकते. त्यासाठी निवासाची सुविधा निर्माण करावी.

- प्रा. संतोष गवळी, क्रीडा मार्गदर्शक

प्रा.रवींद्र कुनाळे

टेंभुर्णीत क्रीडा संकुल होणे आवश्‍यक

टेंभुर्णीत खेळाडूंसाठी अत्याधुनिक क्रीडा संकुल होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी तरतूद व्हावी. टेंभुर्णीसारख्या ग्रामीण भागात आणि परिसरात एकूण 10 ते 15 विद्यालय आणि 10 महाविद्यालये असून 10 हजारपर्यंत विद्यार्थी संख्या आहे. त्यांना क्रीडा क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी क्रीडासंकुलाची आवश्‍यकता आहे. तसेच, मल्टिपर्पज जिम असणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरून ग्रामीण भागातील खेळाडूंची शरीरयष्टी सुदृढ होईल, तसेच ग्रामीण भागांत खेळाची आवड निर्माण होईल. या भागात कुस्ती आणि मैदानी स्पर्धेमध्ये राष्ट्रीय खेळाडू आहेत. तरी त्यांच्या सरावासाठी इनडोअर स्टेडियम आणि ट्रॅकसाठी आर्थिक तरतुदींमध्ये विचार होणे आवश्‍यक आहे.

- रवींद्र कुनाळे, प्राध्यापक, विठ्ठलराव शिंदे महाविद्यालय, टेंभूर्णी

मल्लिनाथ याळगी

महिला क्रीडापटूंना सुविधा मिळाव्यात

आज महिलाही पुरुषांबरोबर क्रीडा क्षेत्रात आपले करिअर करीत आहेत. परंतु, पुरुषांप्रमाणे महिलांना या क्षेत्रात टिकणे अवघड असते. त्यामुळे महिलांसाठी खास क्रीडांगणाची तरतूद करावी. तसेच, महिलांसाठी क्रीडा विद्यापीठ असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे महिला आणि मुली खेळाच्या सरावाबरोबर क्रीडा क्षेत्रातील पुस्तकांचाही अभ्यास करतील आणि आपले शिक्षणही पूर्ण करतील. तसेच, ग्रामीण भागातील मुलींमध्ये क्रिकेटची आवड निर्माण झाली आहे, परंतु त्यांना योग्य प्लॅटफॉर्मची आवश्‍यकता आहे. यासाठीही ग्रामीण भागातील महिला क्रिकेटपटूंसाठी विविध स्पर्धा, प्रशिक्षण शिबिर घेणे आवश्‍यक आहे. यासाठीही निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे.

- मल्लिनाथ याळगी, रागिणी महिला क्रिकेट क्‍लब, सोलापूर

प्रा. बापू मोहिते

आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे गरजेचे

क्रीडा क्षेत्रात विकास करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे गरजेचे आहे. प्राथमिक स्तरावर शारीरिक शिक्षण सक्तीचे करणे आवश्‍यक आहे. सोलापूर जिल्ह्यात देशपातळीच्या क्रीडा स्पर्धा घेऊन खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होते. यासाठी अर्थसंकल्पात याचा विचार होणे गरजेचे आहे. वेगवेगळ्या क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शाळेत आधुनिक क्रीडा साहित्य असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे क्रीडा विकास होण्यास मदत होईल. यासाठी ही निधीची तरतूद करावी.

प्रा. बापू मोहिते, लोकनेते बाबूराव पाटील महाविद्यालय, अनगर

