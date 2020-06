शाळा-कॉलेज एक नोव्हेंबरला सुरू करा : शिक्षण संस्था संघाची मागणी

सांगली- "कोरोना' संसर्ग अद्याप आटोक्‍यात आला नाही. अशा परिस्थितीत शाळा-कॉलेज सुरू करण्याची घाई करून विद्यार्थी,पालक, संस्था आणि शाळा कॉलेजना अडचणीत आणू नका. शाळा-कॉलेज एक नोव्हेंबरपासून सुरू करा. तसेच ऑनलाईन शिक्षणाची सक्ती करू नका अशी मागणी सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाने केली आहे. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुधाकर तेलंग, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सौ. सुनंदा वाखारे, उपजिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे यांना निवेदन दिले दिले. त्यात म्हटले आहे, कोरोनाचा संसर्ग अद्याप कायम असून रूग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शाळा-कॉलेज सुरू केल्यास संबंधित सर्वजण अडचणीत येतील. त्यामुळे घाई न करता एक नोव्हेंबरपासून शाळा व कॉलेज सुरू करावेत. ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थी आत्महत्या करीत आहेत. सामान्य पालक व विद्यार्थी यांना ऑनलाईन शिक्षण अडचणीत आणणारे ठरत आहे. त्यामुळे ते तातडीने बंद करावे. शाळांना 12 टक्के वेतनेतर अनुदान द्यावे. शिक्षण क्षेत्रातील भरती बंदी उठवावी. संस्थाना नोकरभरतीचे अधिकार द्यावेत. शाळा केव्हा सुरू कराव्यात याचे शासनाने स्पष्ट आदेश दिले नाहीत. सध्याच्या बिघडलेल्या परिस्थितीत शाळा सुरु करुन कमी-जास्त झाल्यास शिक्षण संस्था किंवा शाळा यांना जबाबदार धरू नये. शाळा सुरू करण्याबाबतचा अहवाल आपत्ती व्यवस्थापन करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने पाहणी करुन द्यावा. ती जबाबदारी ग्रामससमिती आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर टाकू नये अशा मागण्या संघटनेतर्फे करण्यात आल्या. संघटनेचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील, कार्याध्यक्ष शरद पाटील, उपाध्यक्ष अरुण दांडेकर, सचिव नितीन खाडीलकर, सहसचिव प्रा. नेमिनाथ बिरनाळे, प्रा. आरबोळे, कार्यकारिणी सदस्य विनोद पाटोळे, महापालिका क्षेत्र अध्यक्ष प्रा. एम.एस. रजपूत, सदस्य फैसल पटेल यांनी हे निवेदन दिले.



Web Title: Start school-college on November 1: Demand of the Educational Institutions Association