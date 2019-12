विद्यापीठात आजपासून रंगणार राज्य क्रीडा महोत्सव 

सोलापूर : 23वा राज्य क्रीडा महोत्सव उद्यापासून पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात रंगणार असून अनेक राष्ट्रीय, नामवंत, तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खेळाडूंचा खेळ, चुणूक आणि चपळता पाहण्याची संधी सोलापूरकरांना मिळाली आहे. पुन्हा ही संधी बहुधा 23 वर्षांनी मिळणार आहे. दरवर्षी एका विद्यापीठाकडे ही स्पर्धा आयोजित केली जाते. त्याप्रमाणे राज्यात 23 विद्यापीठे आहेत. त्यामुळे सोलापूर विद्यापीठाला 23 वर्षांनी ही संधी मिळणार आहे.

सोलापूर : पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ परिसरात तयार करण्यात आलेले मैदान. (छायाचित्र : प्रमोद हिप्परगी)

क्रीडा महोत्सव विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित केला आहे. विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. विकास घुटे, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण संचालक डॉ. सुरेश पवार, सिनेट सदस्य प्रा. सचिन गायकवाड, क्रीडाज्योत रॅली समितीचे अध्यक्ष डॉ. हनुमंत आवताडे, क्रीडाज्योत रॅली समन्वयक प्रा. सचिन गायकवाड, विद्यापीठ प्रशासनातील सहायक कुलसचिव डॉ. शिवाजी शिंदे, क्रीडा संचालक डॉ. रवी कुनाळे, तसेच विविध महाविद्यालयांतील क्रीडा संचालकांचे सहकार्य लाभत आहे. विद्यापीठ परिसरात 15 क्रीडांगणे तयार

या क्रीडा महोत्सवाच्या आयोजनासाठी विविध समित्या गठित करण्यात आल्या असून त्या समित्यांमार्फत सर्व तयारी करण्यात आली आहे. या आयोजनासाठी विद्यापीठाने 15 मैदाने तयार करून घेतली आहेत. विद्यापीठाच्या परिसरात व्हॉलिबॉलची चार मैदाने, बास्केटबॉलची दोन मैदाने, कबड्डी व खो-खोची चार मैदाने, तसेच मैदानी स्पर्धेसाठीचा ट्रॅक निर्माण करण्यात आलेला आहे. या पाच स्पर्धा विद्यापीठाच्या परिसरात होतील. याव्यतिरिक्त सहावी स्पर्धा विद्यापीठाच्या इच्छेनुसार आयोजित करावयाची असते. यात विद्यापीठाने हॅंडबॉल स्पर्धेचे आयोजन केले असून ही स्पर्धा सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरातील चार मैदानांवर होणार आहे. खेळाडूंची होणार आरोग्य तपासणी

राज्यस्तरीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेला पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात उद्या (गुरुवारी) प्रारंभ होणार आहे. या स्पर्धेत राज्यातील 20 विद्यापीठांमधील सुमारे दोन हजार 700 खेळाडू सहभागी होणार आहेत. त्यांचे विद्यापीठातर्फे बॉडी मास्क चेकअप केले जाणार असल्याची माहिती डॉ. अभिजित जगताप यांनी दिली. सोलापूर विद्यापीठात पार पडणाऱ्या स्पर्धेसाठी 15 मैदाने तयार करण्यात आली असून त्यासाठी विविध सामाजिक संस्था, महाविद्यालये, उद्योजकांनी आतापर्यंत सुमारे 50 लाखांची देणगी दिली आहे. तर राज्यपाल कार्यालयाकडून पावणेदोन कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. हेही वचन: खेळाडू व जनमानसात क्रीडा महोत्सवाची उत्सुकता उर्वरित दोन कोटींचा खर्च विद्यापीठाला स्वफंडातून करावा लागणार आहे. या स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र राज्य व्हॉलिबॉल संघटनेतर्फे 40 पंच पुरविले जाणार आहेत. तर, उर्वरित सामन्यांसाठी सोलापूरसह राज्यभरातून सुमारे 250 पंचांची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पंच असोसिएशनच्या माध्यमातून पंच पुरविले जाणार असून त्यामध्ये महिला पंचांचाही समावेश आहे. राज्यस्तरीय क्रीडा महोत्सव यशस्वीपणे पार पडण्यासाठी 35 समित्या नियुक्‍त करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये खेळाडूंच्या राहण्याची व जेवणाची सोय, पिण्याचे पाणी यासाठी स्वतंत्र समित्या आहेत. ठळक बाबी... राज्यपाल कार्यालयाकडून मिळणारा निधी अपुरा : वाढीव निधीची विद्यापीठाची मागणी

राज्यपाल कार्यालयाकडून पावणेदोन कोटींचाच निधी : विद्यापीठाला स्वत: खर्चावे लागणार दोन कोटी

भारतरत्न इंदिरा गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीएमआयटी कॉलेज, चुंबळकर बिल्डिंग, मराठा मंडळ हॉस्टेल, ऑर्किड कॉलेज, दयानंद महाविद्यालय, देशभक्‍त संभाजीराव गरड कॉलेज, सोलापूर रेल्वे स्थानकाचे गेस्ट हाउस येथे पंच, खेळाडू, महिला व पुरुष संघव्यवस्थापकांच्या राहण्याची सोय

सिंहगड संस्थेने 25 स्कूलबस, स्वेरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय तीन, बीएमआयटी संस्थेतर्फे एक बसची सोय

भोजन व्यवस्थेच्या ठिकाणी विद्यापीठनिहाय 20 स्वतंत्र काउंटरची सोय : अधिकाऱ्यांसाठी विशेष दोन काउंटर

