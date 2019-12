47 वर्षांपासून जमिनीच्या मोबदल्यासाठी संघर्ष 

नगर : पाझर तलावासाठी भूसंपादनात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला आज मिळेल, उद्या मिळेल. त्यातून मुलांच्या संसाराचा गाडा सुरळीत होईल. या प्रतीक्षेत एक ना दोन... उणीपुरी 47 वर्षे लोटली. भूसंपादन केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याची अजून एक दमडीही मिळाली नाही. जमिनीचा मोबदला न मिळाल्याने संसाराचा विचका झाला. मोलमजुरी करून पोट भरण्याची वेळ आली. मोबदल्यासाठी आजही प्रशासन दरबारी खेट्या सुरूच आहेत. अर्ज, निवेदने, विनंती केली. अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळे अन्याय होत आहे. मात्र, संघर्ष सुरूच आहे. मोबदल्यासाठी ताकदीने लढणारा शेतकरी जहागीरदार, बागायतदार नाही, तर चक्‍क रोजची मोलमजुरी करून पोट भरणारा... 80 वर्षांचा वृद्ध शेतकरी आहे...! कर्जत तालुक्‍यातील कोंभळी येथील किसन माणिक गांगर्डे या शेतकऱ्याची ही व्यथा. 1972मध्ये दुष्काळी परिस्थितीत कोंभळी येथील सर्व्हे नंबर 238मधील 76 आर जमीन सरकारने पाझर तलावासाठी संपादित केली. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली जिरायती शेती करून संसाराचा गाडा चालत होता. भूसंपादन विभागाने जमीन संपादित केल्याने कुटुंबावर संकट ओढवले. जमीन तर गेली, मोबदला मात्र मिळेना; म्हणून शासन दरबारी हेलपाटे सुरू झाले. दिवस निघून जात, तसे अधिकारी नवीन येत. पुन्हा "बे एके बे'पासून सुरवात. बाबा तुमचे पैसे मंजूर नाहीत, मंजूर झाले की पत्र पाठवतो. एकच माळ अधिकारी अजूनही जपत आहेत. मीही त्यांना सांगतो, माझे वय किती झाले! माझ्या हयातीत तरी माझा मोबदला द्या. हेही वाचा - "त्या' प्रकरणी "सीएसआरडी'ला पाच हजारांचा दंड दुसरीकडे जमिनीच्या जागेवर पाझर तलाव झाला. जमीन हातची गेली. दोन मुलांचे संगोपन, शिक्षण करताना मोठी अडचण निर्माण झाली. दिवस-रात्र एकच चिंता सरकारचे पैसे मिळाले, की होईल सुरळीत. याच आशेवर दुसऱ्याच्या शेतात मोलमजुरी करून मोबदल्यासाठी पाठपुरावा सुरूच ठेवला. मुलांचे दोनाचे चार हात झाले. मात्र, मोबदल्याचा रुपयाही अजून मिळाला नाही. माझ्याच पावलावर पाऊल ठेवून मुलेही मोलमजुरी करू लागली. स्वतःची शेती गेली. मोबदल्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळे अन्याय झाला. पण ऐकतंय कोण? पण थकायचं नाही, लढायचं. हाच निर्धार करून पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला. मात्र, 47 वर्षे लोटली. आजही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारी खेट्याच सुरू आहेत. मायबाप सरकारने माझ्या जमिनीचा मोबदला द्यावा, ही एकच माफक अपेक्षा आहे... ही व्यथा "सकाळ'कडे मांडत असताना गांगर्डे यांच्या क्षीण झालेल्या डोळ्यांचा पाझर काही केल्या थांबण्याचे नाव घेत नव्हता... कर्जत तालुक्‍यातील कोंभळी येथील शेतकरी किसन गांगर्डे यांच्या भूसंपादन झालेल्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत काय स्थिती आहे, याची चौकशी करून त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

- चंद्रशेखर देशमुख, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन

