विद्यार्थ्यांचा प्रवास थांबला; एस. टी. पासची संख्या घटली

सांगली : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात एसटीने प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थीनींना गोड बातमी दिली. बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थीनींना एसटीने मोफत प्रवास करता येणार आहे. त्यांच्या शैक्षणिक खर्चात मोठी बचत होणार आहे. पैशांअभावी शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थीनींची मोठी सोय होणार आहे. जिल्ह्यात सुमारे 10 हजार विद्यार्थीनींना त्याचा लाभ होणे अपेक्षित आहे. यावर्षी कोरोना संकटामुळे पासधारक विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल 16 हजाराने घटली आहे. त्यांचा शाळेसाठीचा प्रवास थांबला आहे. कोरोना संकट काळाने सर्वच क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. शैक्षणिक क्षेत्र तर गोंधळून गेले आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचे वारे वाहिले. मात्र ते सर्वांना परवडणारे नाही. गरिबांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. प्रत्यक्ष शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, हेही वास्तव साऱ्यांनी मान्य केले आहे. संकटात ऑनलाईन शिक्षण हा एक पर्याय म्हणून स्विकारला गेला आहे. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांना प्रवास करून शाळेपर्यंत जाता यावे, यासाठी राज्य शासनाने मोफत पासचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा राज्यातील बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थीनींना होणार आहे. त्यामुळे किमान वयाच्या अठराव्या वर्षापर्यंत शिक्षणासाठी त्यांना पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. जिल्ह्यात कोरोना संकटाच्या आधी दरमहा 27 हजार 602 इतके विद्यार्थी एसटीचा पास काढायचे. त्यांना 33.33 टक्के रक्कम भरावी लागायची आणि 66.66 टक्के रक्कम राज्य शासन द्यायचे. त्यानुसार, 1 कोटी 18 लाख 87 हजार 535 रुपये इतकी रक्कम विद्यार्थी पाससाठी भरत होते. त्यावर राज्य शासनाकडून 2 कोटी 37 लाख 75 हजार रुपयांची सवलत मिळत होती. कोरोना संकटानंतर शाळा सुरु झाल्या, मात्र सर्वच विद्यार्थ्यांनी पास घेतला नाही, असे आकडे सांगतात. सुमारे 16 हजार विद्यार्थी प्रवासापासून म्हणजेच प्रत्यक्ष शिक्षणापासून दूर राहिल्याचे चित्र समोर आले. यावर्षी 11 हजार 240 विद्यार्थ्यांनी पास काढला आहे. त्यातून 47 लाख 69 हजार रुपये विद्यार्थ्यांनी भरले आहेत, शासनाचा 95 लाख 38 हजाराचा वाटा असणार आहे. शासनाची एसटीला वेळेत मदत

सवलतीच्या पासधारकांमुळे एस.टी. महामंडळाची वर्षानुवर्षे अडचण झाली. या पासचा शासन वाटा कधीच वेळेत मिळत नव्हता. त्यामुळे बससेवा अडचणीची ठरत आली होती. अलिकडे मात्र हा निधी वेळेत मिळत असल्याचे विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विद्यार्थी पासचे तर गेल्यावर्षीपर्यंतचे सर्व पैसे एसटीला मिळालेत. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

