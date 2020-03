अगं ये चिमणे..हा बघ ठेवलाय मोत्याचा दाणा..

अकोले : उन्हाचे चटके आता जाणवू लागले आहेत. पाखरांना पाणी व अन्न देण्याचे आवाहन सोशल मीडियावर होत आहे. चिमण्यांसह सर्वच पक्ष्यांच्या घटत्या संख्येमुळे "पक्षी वाचवा, पक्षी जगवा' उपक्रम सर्वत्र सुरू आहे. त्याअंतर्गत पाच वर्षांपासून राजूर (ता. अकोले) येथील श्री स्वामी समर्थ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि मवेशीतील समर्थ माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थी शाळेच्या आवारात व घरीही जमेल तसे, जमेल तेथील वृक्षांवर पक्ष्यांना पिण्यासाठी पाण्याची भांडी ठेवत आहेत. जाणून घ्या- प्रशांत गडाख म्हणतात, "कथार्थ सुभाषितम्‌'मुळे मुलांना संस्कृत व मराठीचा लळा विद्यालयातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांची शाळेत काल (ता. तीन) बैठक झाली. तीत निर्णय झाला. जुने कॅन, पाण्याच्या बाटल्या, पत्र्याची भांडी, मडक्‍याचे तुकडे अशा विविध वस्तूंमध्ये पक्ष्यांना धान्य व पाणी ठेवले जाते. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये पक्षीप्रेमाचा संस्कार रुजला आहे. निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी विद्यार्थी आनंदाने या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेत आहेत. गट बनवून रोज अन्न-पाण्याची व्यवस्था केली जाते. संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन काही विद्यार्थी स्वत:च्या जेवणाच्या डब्यातील पोळी पक्ष्यांसाठी वृक्षांवर ठेवलेल्या धान्यात ठेवतात. हा उपक्रम विद्यार्थी लवकर शाळेत येऊन, शाळा सुरू होण्याअगोदर राबवितात. संस्थेने शिक्षक व विद्यार्थ्यांना यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. जो गट शाळेत व घराच्या परिसरातील वृक्षांवर रोज पाणी व अन्न ठेवेल, त्या गटाचा शाळेत पुस्तक व वृक्षभेट देऊन सन्मान केला जाणार असल्याचे संस्थाप्रमुख चंद्रकांत बांगर यांनी सांगितले. 85 झाडांवर धान्य-पाण्याची व्यवस्था या उपक्रमात प्राचार्य मंजूषा काळे, मुख्याध्यापक विलास महाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सारिका काळे, किरण भागवत, सतीश काळे, विनायक साळवे, सुनीता पापळ, कल्पना थोरात, मच्छिंद्र देशमुख, मीरा नरसाळे आदी काम पाहत आहेत. विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत 85 वृक्षांवर पक्ष्यांसाठी धान्य व पाण्याची व्यवस्था केली आहे. हा उपक्रम सुरूच ठेवणार असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. इतर शाळांनी अनुकरण करावे

विद्यार्थ्यांमध्ये पक्षीप्रेमाचे संस्कार रुजणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच भविष्यात पक्षी टिकतील. पक्ष्यांना वाचविणे पर्यावरणाची गरज आहे. त्यामुळे आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे जिल्ह्यातील अन्य शाळांनीही अनुकरण करावे

- चंद्रकांत बांगर, संस्थाप्रमुख

Web Title: Students keep water pots for birds on the trees