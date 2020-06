"लॉकडाउन' नंतर सांगलीत पहिल्या बेदाणा सौद्यात इतका उच्चांकी दर

सांगली- कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउन केल्यानंतर आज झालेल्या बेदाणा सौद्यात पहिल्याच दिवशी 60 गाड्यातून 600 टन आवक झाली. तर बेदाण्याला 183 रूपये प्रतिकिलो इतका उच्चांकी दर मिळाला. गर्दी टाळण्यासाठी आज निम्म्या दुकानातील बेदाण्याचे सौदे काढले. तर उर्वरीत दुकानातील बेदाणा सौदे आता शुक्रवारी होतील. "कोरोना' मुळे लॉकडाउन केल्यानंतर बेदाणा सौद्याला काहींनी विरोध केला. तर काहींनी सौदे घेण्यासाठी पुढाकार घेतला. गर्दी टाळण्यासाठी सौदे बंदचा तेव्हा निर्णय झाला. त्यामुळे दोन महिने सौदे झाले नाहीत. ई-टेंडर पद्धतीच्या सौद्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्यामुळे शिष्टमंडळाने पालकमंत्री जयंत पाटील यांना भेटून सौदे घेण्याची मागणी केली. त्याला हिरवा कंदील दाखवला गेल्याने आज सौदे काढण्यात आले. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत आणि मास्क, ग्लोव्हज्‌, सॅनिटायझरचा वापर करत आज सौद्यांना प्रारंभ झाला. 30 दुकानातील बेदाण्याचे सौदे काढले. 60 गाड्यामधून सहाशे टन आवक झाली होती. जास्तीत जास्त 183 रूपये उच्चांकी दर मिळाला. बालाजी ऍग्रोटेक दुकानात 183 रूपये प्रतिकिलो उच्चांकी दर मिळाला. नंदीकृष्णा ट्रेडिंगचे अमित पाटील यांनी तो खरेदी केला. चांगल्या व ड्राय मालास 140 ते 180 रूपये, ऍव्हरेज मालास 100 ते 150 रूपये, पिवळ्या मालास 100 ते 150 रूपये आणि काळ्या मालास 40 ते 60 रूपये दर मिळाला. लॉकडाउननंतरच्या पहिल्या सौद्यात खासगी आणि ई-टेंडरपेक्षा उच्चांकी दर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. दुपारी बारा ते सायंकाळी पाच या वेळेत सौदे संपले. सभापती दिनकर पाटील, बेदाणा संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र कुंभार, प्रशांत मजलेकर, मनोज मालू, संभाजी पाटील, सुशिल हडदरे, शरद पाटील, संचालक मुजीर जांभळीकर, शीतल पाटील, अजित मगदूम, नितीन अटल, रूपेश पारेख, अमित पटेल, रितेश मजेठिया, विनित गिड्डे, योगेश कबाडे, सोमनाथ मनोळी आदींसह व्यापारी उपस्थित होते.

गोंधळाबद्दल नाराजी-

सोलापूर, पंढरपूर, विजापूर आदी कोरोना प्रादुर्भाव असलेल्या भागातील व्यापाऱ्यांना सौद्यात मनाई केली होती. तरी देखील काहींनी सौद्यात भाग घेतल्यामुळे गोंधळ उडाला. या घुसखोरीबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. बाजार समिती प्रशासनाने याबाबत दक्षता पाळण्याचे आवाहन केले.

