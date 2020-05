त्या संशयिताला तत्काळ केले क्वारंटाईन, कुठे?

बागणी ः भोदोले (जि. कोल्हापूर) येथील कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेच्या संपर्कात आलेला बागणी - चांदोली वसाहत येथील तरुणाने 17 मे रोजी मुंबई ते तांदूळवाडीपर्यंत एकाच गाडीतून प्रवास केल्याची माहिती मिळताच तत्काळ रात्री त्याला इस्लामपूर (जि. सांगली) येथे इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी प्रियांका राजमाने यांनी दिली. भादोले (जि. कोल्हापूर) येथील पॉझिटिव्ह आलेली महिला (ता. 17) मुंबईहून भोदोले या ठिकाणी आली होती. महिला, तिचे पती, बागणीतील तरुण, सातारा येथील एक व्यक्ती, अशा चौघाजणांनी एका खासगी गाडीने प्रवास केला. भोदोले येथील महिला व पतीचा 17 मे रोजी सीपीआर रुग्णालयात स्वॅब तपासणीसाठी घेतला. शुक्रवारी पतीचा अहवाल निगेटिव्ह आला व त्याची पत्नी पॉझिटिव्ह आल्याने गावासह भागात एकच खळबळ उडाली आहे. येथील संपर्कात आलेल्या तरुणाला ग्रामपंचायत व आरोग्य प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे चांदोली वसाहतीमध्ये आल्यापासून विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले होते; परंतु भोदोले येथील महिला पॉझिटिव्ह आल्याचे समजताच त्याला तत्काळ रात्री इस्लामपूर येथे इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करण्यात आले.

Web Title: The suspect was immediately quarantined, where?