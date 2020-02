सेन्सर स्कोअर बोर्डवर तायक्वॉंदो स्पर्धेचा थरार

सांगली-लोकनेते राजारामबापू पाटील चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त खुल्या राज्यस्तरीय तायक्वॉंदो स्पर्धा 14 ते 16 फेब्रुवारीअखेर जिल्हा क्रीडा संकुलात आयोजित केल्या आहेत. महाराष्ट्रात प्रथमच सेन्सरवरील इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स स्कोअर बोर्डवर स्पर्धा खेळल्या जाणार आहेत. ट्रस्टचे अध्यक्ष धनंजय पाटील व संयोजक सुरेश चौधरी यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ""ट्रस्टतर्फे यंदा प्रथमच राज्यस्तरीय खुल्या तायक्वॉंदो स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. स्पर्धा सब ज्युनिअर (5 ते 11 वर्षे), कॅडेट (11 ते 14 वर्षे), ज्युनिअर (14 ते 17 वर्षे) आणि सिनिअर (17 वर्षापुढील) अशा मुलामुलींच्या वयोगटात आणि वजनीगटात खेळवल्या जातील. स्पर्धेसाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यातून 1500 खेळाडू आणि पंच सहभागी होती. आशियाई स्पर्धा खेळलेले खेळाडूही सहभागी होतील. प्रत्येक वजनीगटातील विजेत्या खेळाडूंना पदक आणि प्रमाणपत्र दिले जाईल. सहभागी खेळाडूंना टी-शर्ट दिला जाईल. विजेत्या संघास "जयंत चषक' दिला जाईल.'' ते पुढे म्हणाले, ""14 रोजी सकाळी 11.30 वाजता उद्योग आणि क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्याहस्ते स्पर्धेचे उद्‌घाटन होईल. कॉंग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असतील. तसेच तायक्वॉंदो फेडरेशनचे ऑफ इंडियाचे माजी उपाध्यक्ष संजयकुमार शर्मा, राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी कमलाकर पाटील, मैनुद्दीन बागवान, राहुल पवार, फेडरेशनचे अनिल झोडगे, संदीप ओंबासे, भास्कर करकेरा, विनायक गायकवाड आदींची प्रमुख उपस्थिती असेल. स्पर्धेचे स्वागताध्यक्ष राष्ट्रवादीचे संजय बजाज आहेत. 16 रोजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते पारितोषिक वितरण होईल.''

सेन्सरवर स्कोअर बोर्ड-

स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंच्या ड्रेसवर आणि हेल्मेटवर सेन्सरचे पॉईंट असतील. प्रतिस्पर्धी खेळाडूंनी ठरलेल्या पॉईंटवर किक मारल्यास तत्काळ सेन्सरवर त्याची नोंद होईल स्कोअरबोर्ड पॉईंट दाखवले जातील. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी अशाप्रकारे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स स्कोअर बोर्ड असतात. राज्यात प्रथमच सांगलीत या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाणार असल्याचे श्री. पाटील, श्री. चौधरी यांनी सांगितले.



