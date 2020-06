हा तालुका महापुराला तोड देण्यास सज्ज 

पलूस (जि. सांगली) ः गेल्या वर्षी आलेला महापूर आणि उद्भवलेली भयंकर स्थिती ओळखून, यावर्षी संभाव्य धोके लक्षात घेऊन महापूराचा सामना करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा तयारी करीत आहे. अशी माहिती पलूसचे तहसीलदार राजेंद्र पोळ यांनी दिली. ते म्हणाले,""गेल्या वर्षी पलूस तालुक्‍यात कृष्णा नदीच्या महापूराने अक्षरशः थैमान घातले. महापूराच्या पाण्यात अडकलेल्या काही नागरिकांना महापूराच्या पाण्यातून बाहेर पडताना बोट उलटल्याने ब्रम्हनाळमध्ये काही लोकांना जलसमाधी मिळाली. पाण्यात बुडून जनावरे दगावली. घरे, संसारोपयोगी साहित्य, शेती, जनावरांचे गाठे यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले होते.'' याहीवर्षी संभाव्य महापूराचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासन महापूराचा सामना करण्यासाठी तयारी करीत आहे. महापूरामध्ये अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी बोटींची गरज असते. सध्या पलूस तालुक्‍यात सतरा बोटी उपलब्ध आहेत. काही गावांनी आणखी बोटींची मागणी केली आहे. तालुक्‍यातील जवळपास 25 गावांना कृष्णा नदीच्या पूराचा फटका बसला.''

प्रत्येक गावातील मंडल अधिकारी, तलाठी , ग्रामसेवक, सरपंच, पोलिस पाटील, पोलिस व इतर विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी महापूराच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयारीत आहे. गेल्याच महिन्यात राज्याचे कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी महापूरासंबंधी बैठक घेतली. महापूरग्रस्तांना मदत व यावर्षी महापूराचा संभाव्य धोका ओळखून तयारी, अडचणी व त्यावर उपाय यासंबंधी चर्चा झाली. जिल्हाअधिकारी अभिजित चौधरी व अधिकारी उपस्थित होते.'' ते म्हणाले,""गेल्यावर्षी महापूराचा सामना केल्यानंतर, अचानक आलेल्या कोरोनाचा सामना नागरिक आणि प्रशासनाला करावा लागत आहे. "कोरोना' च्या पार्श्वभूमीवर अडीच महिन्यापासून पोलीस, आरोग्य विभाग व इतर प्रशासकीय यंत्रणा रात्रंदिवस काम करीत आहे. "कोरोना' चा धोका कायम असताना, आता महापूराचा सामना करण्यासाठी तयारी करावी लागत आहे. प्रशासन महापूराच्या संभाव्य धोक्‍याचा सामना करण्यासाठी सज्ज होत आहे.''

