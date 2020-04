मास्क न घालणे पडले महागात... कोर्टाने केली शिक्षा

तासगाव (जि. सांगली) : संचारबंदी काळात तोंडाला मास्क न लावता विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्या आणि संचारबंदीचा भंग करणाऱ्या सात जणांना तासगाव न्यायालयाने पाच हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास 10 दिवसांच्या कैदेची शिक्षा सुनावली. त्याशिवाय तासगाव पोलिसांनी संचारबंदी काळात फिरणाऱ्या पन्नास मोटारसायकलींवर कारवाई केली. तासगाव पोलिस आज पुन्हा एकदा ऍक्‍शन मोडमध्ये आले. तोंडाला मास्क न लावता फिरणे, संचारबंदीचा भंग करणे, विनाकारण फिरणे, अशा रियाज मजनू मुल्ला (वय 30 सिद्धेश्वर कॉलनी तासगाव), विकास विश्वनाथ ओगले (वय 22, ढवळवेस), प्रसाद चंद्रकांत पवार (वय 20, ढवळवेस), अवधूत शंकर जाधव (वय 23, ढवळवेस, तासगाव), महेश मारुती कुकडे (वय 41, जोशी गल्ली, तासगाव), शाहरूख महम्मदरफिक जमादार (वय 27, शिवाजीनगर, पुणदी रोड), आसिफ महम्मदरफिक जमादार (वय 29, पुणदी रोड, तासगाव) या सात जणांविरोधात कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून गैरवर्तणूक केली म्हणून गुन्हा दाखल करून व त्यांच्या विरोधातील खटला न्यायालयात पाठवण्यात आला. त्यांना न्यायालयासमोर उभे केले असता न्यायालयाने त्यांना पाच हजार रुपये दंड, अथवा दंड न भरल्यास 10 दिवसांची शिक्षा सुनावली. सातही जणांनी दंड भरल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. संचारबंदी काळात बोकड घेऊन चक्क पार्टी करायला निघालेले एक कुटुंब पोलिसांना सापडले. त्याचबरोबर ट्रिपल सीट फिरणारे, तोंडाला मास्क न लावता फिरणारे, अशाप्रकारे लॉकडाऊनच्या काळात मुद्दाहून यंत्रणेला आव्हान देत रस्त्यावर फिरणाऱ्यांना पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सावंत्रे यांनी कायद्याचा हिसका दाखवला. 50 मोटारसायकलींवर कारवाई करण्यात आली.

Web Title: Tasgaon court fined seven persons for not wearing masks