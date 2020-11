तासगावात झेंडूला आला सोन्याचा भाव, मुंबई मार्केट मध्ये मिळतोय प्रतिकिलो 150 ते 180 रुपये दर 

तासगाव : लॉकडावून आणि अतिपावसामुळे कमी झालेली फुलशेती याचा एकत्रित परिमाण होऊन ऐन दिवाळीत झेंडूचे दर कमालीचे भडकले असून 150 ते 180 रुपये किलो असा विक्रमी दर मुंबई मार्केट मध्ये मिळत आहे. या दरातील तेजीमुळे झेंडू उत्पादक शेतकरी खऱ्या अर्थाने दिवाळी साजरी करत आहे. सांगली जिल्ह्यात झेंडूचे उत्पादन 70 टक्के घटले आहे. लॉकडाऊनमध्ये मंदिरे बंद मुळे मागणी घटल्याने अनेक फुल उत्पादक शेतकऱ्यांना पिकावर अक्षरशः रोटर मारावा लागला. अनेकांनी नवी लागण केली नाही. दुसरीकडे ज्यांनी झेंडूचे त्यातूनही उत्पादन घ्यायचा प्रयत्न केला त्यांच्यापैकी अनेकांना अतिपावसाचा फटका बसला.त्यातूनही मार्ग काढत काही जण झेंडू शेती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत मात्र त्यांना नर्सरी मिळत नाही अशा अनंत अडचणीतून जाणाऱ्या फुल शेतकऱ्यांना दसरा आणि दिवाळीच्या हात दिला आहे. दसऱ्याला 300 रुपये किलो दर मिळाला आणि आणि दिवाळीत 280 रुपये किलो दर मिळत आहे. सद्या झेंडू आणि अन्य फुलांचे उत्पादन 70 टक्के घटले आहे. त्यातच दिवाळीसाठी मागणी वाढली आहे परिणामी दर भडकले असून सद्या मुंबई मार्केटमध्ये भगवा झेंडू 160 ते 180 तर पिवळा झेंडू 150 रुपये किलो असा दर मिळत असल्याने स्थानिक बाजारपेठेत झेंडूचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. सद्या स्थानिक मिरज मार्केट मध्ये झेंडूला सरासरी 125 ते 150 रुपये किलो दर मिळत आहे. शेतकरी आता फुले काढण्यापेक्षा आणखी एखादा दिवस थांबू असा विचार करताना दिसत आहेत पुढील दोन दिवसात हे दर आणखी वाढण्याची शक्‍यता असल्याने शेतकरी थांबा आणि पहा अशा भूमिकेत आहेत. दसऱ्यात ही मुंबई मार्केट मध्ये झेंडूला 280 ते 300 रुपये दर मिळालेला होता. रोजचे पाच सहा ट्रक रवाना

तासगाव मधून दररोज दोन फुल उत्पादक संस्थाच्या माध्यमातून पाच ते सहा ट्रक झेंडू मुंबईला जातो मात्र उत्पादन कमी असल्याने सद्या 2 ते 3 गाड्या जात असल्याची माहिती " श्री गणेश " चे शरद मानकर यांनी दिली. झेंडूची नर्सरीचे वेटिंग असल्याचे त्यांनी सांगितले.

