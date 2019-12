कोकरूड (सांगली) - येथील डॉ.युनूस मुबारक अत्तार यांनी अमेरिकेची राजधानी न्यूयॉर्क शहरात एन.वाय.पी.डी. न्यूयार्क पोलिस विभागात सध्या वाहतूक नियंत्रक वर्ग दोन पदावर मजल मारली आहे. सध्या पंधरा दिवसांच्या सुटीवर ते आपल्या कोकरूड गावी आले आहेत. त्यांच्याशी त्यांच्या कोकरूड ते न्यूयार्क या प्रवासाबद्दल त्यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. अडीच लाख विद्यार्थ्यांमधून सतराव्या क्रमांकाने ते उत्तीर्ण ते म्हणाले, ‘‘१४ वर्षांपूर्वी सासरच्या मंडळींमुळे अमेरिकेला जाण्याचा योग आला. कौटुंबिक कारणामुळे तेथेच राहणे भाग पडले. रोजगाराची गरज होती. सुरवातीला पेट्रोल पंप, टॅक्‍सी चालवणे यासारखी छोटी मोठी कामेही केली. विश्वास नांगरे पाटील माझे शेजारी त्यांची वर्दी नेहमी मला प्रेरणादायी ठरायची. मग मीही येथील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सुरू केला. इंग्रजीवर प्रभूत्व असल्यामुळे चक्क पहिल्या प्रयत्नातच अडीच लाख विद्यार्थ्यांमधून सतराव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झालो.’’ भारताचा सार्थ अभिमान तर शिवराय हे त्यांचे प्रेरणास्थान ते म्हणाले,‘‘न्यूयॉर्क शहरात वाहतूक नियंत्रक वर्ग दोन पदावर माझी नियुक्ती झाली. गेल्या पंधरा वर्षांपासून येथे प्रामाणिकपणे सेवा बजावतो आहे. विश्वास नांगरे-पाटील ही मध्यंतरी माझ्याकडे येऊन गेले. त्यांनी माझी प्रगती बघून अभिमान व्यक्त केला. भारतातील एका ग्रामीण भागातून येऊन जगातील प्रगत राष्ट्रात नागरिकांसह वाहतूक नियंत्रित करून भारताचा प्रामाणिकपणा मी जपतो याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो तर शिवराय हे माझे प्रेरणास्थान आहेत.’’ 'स्वराज्य' व 'रायगड' डॉ.युनूस यांच्या गाड्याची नावे अत्तार यांची भारतमातेशी जुळलेली नाळ आजही कायम ठेवताना त्यांनी तिथे आपल्या दोन्ही गाड्यांना स्वराज्य व रायगड अशी नावे दिली आहेत. त्यामुळे तिथले महाराष्ट्रीयन नागरिक त्यांना आवर्जून भेटतात. त्यावेळी मातीतली माणसे भेटल्यानंतर मिळणारा आनंद अविस्मरणीय असतो असे ते आवर्जून सांगतात. युनूस हे विश्वास नांगरे- पाटील यांचे मित्र युनूस माझा लहानपणापासूनच माझा चांगला मित्र आहे. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत त्याने स्वतःचं व्यक्तिमत्त्व घडवलं आहे. मी ट्रेनिंगला अमेरिकेला गेलो होतो तेव्हा पाच सहा दिवस युनूस बरोबर घालवता आले. अतिशय उल्लेखनीय असं तिथं त्याच काम आहे. तो कायम मित्रांसाठी उपलब्ध असतो.

- विश्वास नांगरे- पाटील, विशेष पोलिस महानिरीक्षक नाशिक

