आताची बातमी : जिल्ह्यात आणखी दहा रूग्ण "कोरोना' बाधित 

सांगली- जिल्ह्यात आज आणखी दहा जणांना "कोरोना' ची लागण झाल्याचा अहवाल आला. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकुण रूग्णांचा आकडा आता 143 वर पोहोचला आहे. गुरूवारी 9 जणांचा अहवाल पॉझिटीव्ह' आला होता. त्यानंतर शुक्रवारी एकाच दिवसात दहा रूग्ण आढळले. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोना रूग्ण वाढत असल्याचे दिसून येते.

आज शुक्रवारी रिळे येथील तिघेजण तर वायफळे (ता. तासगाव), साळशिंगे, कुर्ली (ता.खानापूर), मालगाव (ता. मिरज), खरशिंग (ता. कवठेमहांकाळ), जत (ता. जत), माळेवाडी (ता. शिराळा) येथील प्रत्येकी एक रूग्ण आढळला असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. दहा रूग्णांपैकी शिराळा तालुक्‍यातील रिळे मुंबईहून आलेल्याच्या संपर्कातील 70 वर्षीय वृध्द, 57 वर्षीय व्यक्ती व 53 वर्षीय महिला कोरोना बाधित झाली आहे. माळेवाडी (ता. शिराळा) येथे मुंबईहून आलेल्या 58 वर्षीय व्यक्तीला कोरोना झाला आहे. कुर्ली (ता. खानापूर) येथे वाशी (नवी मुंबई) पोलीस ठाण्यात कार्यरत कर्मचाऱ्यास मिरज रूग्णालयात दाखल केले होते. त्याचा अहवाल शुक्रवारी "पॉझिटिव्ह' आला. साळशिंगे येथील कोरोनाबाधित रूग्णाच्या 55 वर्षीय पत्नीलाही कोरोना झाला आहे. खरशिंग (ता. कवठेमहांकाळ) येथे ठाण्याहून आलेला 19 वर्षीय तरूण आणि वायफळे (ता. तासगाव) येथे ठाण्याहून आलेल्या 19 तरूणही कोरोना बाधित झाला आहे. मालगाव (ता.मिरज) येथे पनवेलहून आलेली 50 वर्षीय महिला तसेच जत येथे "संस्था क्वारंटाईन' असलेल्या 35 वर्षीय तरूणास "कोरोना' ची लागण झाली आहे. जिल्ह्यातील स्थिती-

शुक्रवारी आढळेले रूग्ण-

जिल्ह्यातील एकुण रूग्ण- 143

उपचार घेत असलेले रूग्ण- 58

कोरोना मुक्त झालेले रूग्ण- 81

कोरोनामुळे मृत झालेले रूग्ण-04

सद्यस्थितीत चिंताजनक रूग्ण- 07

आज कोरोना मुक्त झालेले रूग्ण-03 वारणालीतील महिला "निगेटिव्ह'-

मेट्रो पोलिस हेल्थकेअर लिमिटेड यांच्या लॅबमध्ये तपासणी "स्वॅब' तपासणी केलेल्या वारणालीतील 64 वर्षीय महिलेचा अहवाल पॉझिटीव्ह आला होता. महिलेला मिरजेतील "आयसोलेशन' विभागात दाखल केले होते. मात्र वृद्धेचा "स्वॅब' घेऊन मिरजेतील कोरोना रूग्णालयात तपासणी करण्यात आला. त्यामध्ये मात्र अहवाल "निगेटिव्ह' आला आहे. महापालिकेने मात्र वारणातील परिसर कंटेनमेंटमेंट म्हणून जाहीर केला आहे.



Web Title: Ten more patients infected with "corona" in the district