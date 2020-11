रंगभूमी दिनी गौरव रंगकर्मीचा : कोरोनामुळे घरी जाऊन पुरस्कार वितरण

सांगली : अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेतर्फे रंगभूमीदिनाच्या पूर्वसंध्येला उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था, व्यक्‍तींचा सन्मान करण्यात आला. परिषदेच्या इस्लामपूर शाखेचे संस्थापक व राजारामबापू बॅंकेचे अध्यक्ष प्रा. शामराव पाटील यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा गौरव केला. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुरस्कारप्राप्त कलाकारांच्या घरी जाऊन सन्मानित केले. भावे नाट्यगृहात विष्णुदास भावे यांच्या पुतळ्यास अभिवादन व नटराजपूजन केले. यंदाचा काकासाहेब खाडिलकर जीवन गौरव पुरस्कार बाबासाहेब पाटील, स्व. दिलीप परदेशी, तर नाट्यरंग पुरस्कार राम कुलकर्णी, आचार्य अत्रे प्रतिभारंग पुरस्काराने ज्येष्ठ पत्रकार चिंतामणी सहस्त्रबुद्धे यांना गौरवण्यात आले. तसेच कै. अरुण पाटील नाट्यतंत्र पुरस्कार चेतना वैद्य, तर कै. नाना ताडे नाट्यस्वर पुरस्कार गायिका मंगला जोशी यांना प्रदान करण्यात आला. नाट्य, चित्रपट कलाकार, तंत्रज्ञ कल्याण ट्रस्टला यंदाच्या विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात आले. संस्थाध्यक्ष विजय कडणे व कार्यवाह राजेंद्र पोळ यांनी हा विशेष पुरस्कार स्वीकारला. नाट्य परिषदेच्या मध्यवर्ती मुंबईचे नियामक मंडळाचे सदस्य संदीप पाटील, मुकुंद पटवर्धन, अखिल महाराष्ट्र नाट्य विद्यामंदिर समितीचे अध्यक्ष डॉ. शरद कराळे, अंजली भिडे, सनित कुलकर्णी, भालचंद्र चितळे, विशाल कुलकर्णी, राजेंद्र पोळ यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. परिषदेच्या सांगली शाखेचे अध्यक्ष श्रीनिवास जरंडीकर यांनी मार्गदर्शन केले. विष्णुदासांच्या आठवणी होणार शद्बबद्ध

मराठी रंगभूमीचे जनक कै. विष्णुदास भावे यांनी सांगलीत पटवर्धन राजेसाहेबांच्या सहकार्याने सीता स्वयंवर हे मराठीतील पहिले नाटक आजच्या दिवशी रंगमंचावर आणले, मात्र अपवाद वगळता हा इतिहास नव्या पिढीला ज्ञात नाही. भावे यांच्यासारख्या दिग्गज व्यक्‍तिमत्त्वाविषयी फार त्रोटक माहिती उपलब्ध आहे. लोकसाहित्याच्या अभ्यासक डॉ. तारा भवाळकर यांनी त्यांच्या आठवणी पुस्तकरूपात आणण्यासाठी पदर खोचला आहे. भावे यांच्या एकूणच जीवनकार्याचा परामर्श घेण्यासाठी नाट्य परिषदेच्या सांगली शाखेने सर्वतोपरी सहकार्याची भूमिका घेतल्याचे मुकुंद पटवर्धन यांनी सांगितले. संपादन : युवराज यादव

