... मग त्यांनी केली थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार... वाचा काय झाले

दिघंची (जि. सांगली) : येथील माणगंगा नदीमधील वाळू उपशास प्रतिबंध करण्यास गेलेल्या शेतकरी युवक सुदर्शन मिसाळ याच्या अंगावर तस्करांनी ट्रॅक्‍टर घातला. या घटनेची तक्रार नोंदवण्यासाठी शेतकरी आटपाडी पोलीस स्टेशन व महसूल विभागाकडे केले. मात्र दोन्ही ठिकाणी तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केल्याने ग्रामस्थांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत तक्रार केली आहे. या निवेदनात नमूद केले आहे, की तुकाराम काकसो देसाई हा अवैद्यरीत्या दररोज 20 ब्रास वाळू उपसा करीत असतो. सुदर्शन मिसाळ याची माणगंगा नदीकाठावर शेती आहे. वाळू उपसा सुरू असताना सुदर्शन याने त्यास विरोध केल्याने त्याच्या मोटरसायकलजवळ उभे असणाऱ्या या युवकांच्या अंगावर ट्रकटर घातल्याने तो जखमी झाला आहे. यानंतर सुदर्शनसह अनेक शेतकरी आटपाडी पोलीस स्टेशनमध्ये गेले असता, त्यांनी आधी तहसीलदारांकडे तक्रार द्या असे सांगितले. त्यानंतर तहसीलदारांकडे गेले असता त्यांनी पोलीस स्टेशनला फोन करून तक्रार दाखल करून घ्या, असे सांगितले. दोघांनीही तक्रार न घेता आम्हा शेतकऱ्यांना परत पाठवले. दोन्ही विभागांनी वाळू तस्करला पाठीशी घालत आहेत. कुंपणच शेत खाऊ लागल्यास आम्ही दाद कोणाला मागायची. आम्हा शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. निवेदनावर सुदर्शन मिसाळ, केशव मिसाळ, शहाजी यादव, यश जावलकर, अतुल यादव, सोमनाथ जावळकर, संजय काटकर, श्रीरंग शिंदे, महादेव काटकर, संग्राम मिसाळ आदींच्या सह्या आहेत.

