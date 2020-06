ऑनलाईन सातबारा, आठ अ उताऱ्यात "येथे' आहेत त्रूटी 

सांगली, ः कोरोना संकट काळात सात-बारा, आठ अ सह फेरफार नोंदी बॅंकांकडून थेट ऑनलाईन घेतल्या जात आहेत. सांगली जिल्ह्यात मात्र महापालिका क्षेत्र वगळता सात-बारा तसेच आठ अ ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असली तरी अनेक त्रूटी आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जमिन व्यवहारातील गंभीर त्रुटी टाळण्यासाठी हस्तलिखितसह ऑनलाईन उताऱ्यांची सक्ती केली आहे. बॅंका व तलाठी कार्यालयातील शेतकऱ्यांचे हेलपाटे टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील फेरफार उतारेही ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिले पाहिजेत.

लॉकडाऊन काळात सातबारा संगणकीकरण उपक्रमाला राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. विशेष म्हणजे बॅंकांना आता आठ-अ व फेरफार उतारे थेट ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांचे बॅंका आणि तलाठी कार्यालयातील हेलपाटे कमी झालेत. सांगली जिल्ह्यातील महापालिका क्षेत्र वगळता सर्व तालुक्‍यांचे सात-बारा, आठ अ उतारे ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. काही त्रूटी आहेत. त्या दुरुस्तीची गरज आहे. जमिनीचे व्यवहार करताना ऑनलाईनसह तलठ्यांकडील सात-बारा उताऱ्यांची खातरजमा करुन घेतली जाणार आहे.

कोरोना संकट काळातील लॉकडाउनमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बाब आहे. खरीप कर्ज वितरणासाठी शेतकऱ्यांना सातबाराची आवश्‍यकता भासणार असल्याचे गृहीत धरून जमाबंदी आयुक्तालयाचा ई-फेरफार प्रकल्प सतत कार्यरत राहिला. शेतकऱ्यांना लॉकडाउनमध्ये तलाठी कार्यालयात जाणे अवघड होते. मात्र, कर्ज वितरणासाठी बॅंकांना सातबारा अत्यावश्‍यक होता. शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रे घेण्याऐवजी थेट बॅंकांनी महसुल विभागाकडूनच ऑनलाइन कागदपत्रे घ्यावी, असा प्रयत्न या प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी केला.

सांगली जिल्ह्यात मात्र ऑनलाईन उताऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आहेत. महापालिका क्षेत्र वगळता सर्व तालुक्‍यांचे सात-बारा, आठ अ उतारे ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. त्यातील काही त्रूटी आहेत. त्या दुरुस्तीची गरज आहे. त्यामुळे जमिनीचे व्यवहार करताना ऑनलाईनसह तलठ्यांकडील सात-बारा उताऱ्यांची खातरजमा करुन घेतली जाणार आहे. ""शेतकऱ्यांऐवजी थेट शासनाकडून सातबारा उतारा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बॅंकांना महसुलसोबत करार करावा लागतो. असा करार आतापर्यंत दहा बॅंकांनी केला आहे. अजून चार बॅंका करार करणार आहेत.'' -रामदास जगताप, राज्य प्रकल्प समन्वयक.

