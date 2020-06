हे आहेत कोरोना कुरूक्षेत्रावरील कृष्ण-अर्जुन.... वाचा सविस्तर

सांगली ः "हॅलो, इस्लामपूर शहरात कोरोनाचे चार रुग्ण सापडले आहेत. रुग्णवाहिका घेऊन तिकडे रवाना व्हा. त्यांना मिरजेला घेऊन या...'' तो पहिला फोन त्यांच्यात उरात धडकी भरवणारा होता. रुग्णवाहिका चालक म्हणून कित्येकांचे प्राण वाचवले, काहींनी त्या वाहनात शेवटचा श्‍वास घेतला, पण आजवर कधी या कामाची धास्ती वाटली नव्हती. त्या दिवशी ती पहिल्यांदा वाटली आणि कदाचित ती अखेरचीही होती. कारण, त्यानंतर जिल्हा कोरोनाच्या या महाभारतासाठी सज्ज झाला आणि या कुरुक्षेत्रावर रुग्णवाहिकेचा चालक हा "कृष्ण' बनून तर रुग्णाची सेवा करणारा त्याच रुग्णवाहिकेतील डॉक्‍टर "अर्जुन' बनून कामाला लागला. गेले अडीच महिने या लोकांनी तब्बल 1 हजार 280 जणांना या रणसंग्रामात सेवा दिलीय. वृत्तपत्रात दररोज कोरोना बाधितांची आकडेवारी छापली जात आहे. रोज नवे रुग्ण सापडत आहेत. अनेकांना होम, संस्थात्मक क्वारंटाईन केले गेले आहे, मात्र या युद्धात पडद्याआडच्या योद्‌ध्यांची पहिल्यांदा "सकाळ'ने दखल घेतलीय. त्यामुळे या रुग्णवाहिकांचे चालक आणि त्यातील डॉक्‍टरांनी भरभरून संवाद साधला. या काळातील अनुभवांचे पुस्तकच "सकाळ'कडे उलगडले. राज्यात "1 0 8' हा क्रमांक माहिती नाही, अशी व्यक्ती क्वचितच. राज्य शासन आणि बीव्हीजी ग्रुपने संयुक्त विद्यमाने सन 2014 पासून सार्वजनिक रुग्णवाहिका सेवा सुरू केली. तिचा हा संपर्क क्रमांक. जिल्ह्यातील खेड्यापाड्यांत रुग्णांच्या हाकेला धावणारी. हृदयविकाराचा झटका आला, बाळंतीण अडली, सर्पदंश झाला, अपघात झाला तर ती तडक हजर होते. कोल्हापूर विभागात आजवर 4 लाख 68 हजार 194 रुग्णांना मोफत सेवा दिलीय. सांगली जिल्ह्यात 24 रुग्णवाहिका असून त्यावर 46 डॉक्‍टर आणि 50 चालक काम करताहेत. कोरोना रुग्णांना आणि संशयितांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी ही रुग्णवाहिका महत्वाची भूमिका पार पाडते आहे. पहिला रुग्ण आणताता डॉक्‍टर आणि चालकांमध्ये भितीचे वातावरण होते. पण, ते धावले, त्यांनी रुग्णांना आणले. ते सारे वाचले. तेथूनच मग कोरोना बाधित रुग्णांचा आणि प्रशासनाचा आत्मविश्‍वास उंचावला. या लढ्यात विजयी होता येते, हे स्पष्ट झाले. चालक आणि डॉक्‍टरांना मग "ऑन ड्युटी 24 तास' हे बिरुद घेऊनच मैदानात तळ ठोकावा लागला. त्यांना रुग्ण हाताळणीचे विशेष प्रशिक्षण मिळाले. पीपीई कीट, सॅनिटायझर, मास्क सारे होते. पण मनात धास्ती होतीच की. तिचं काय करायचं? त्या धास्तीने, सुरक्षिततेच्या भावनेने कुटुंबापासून ते दूर राहिले. एक-दोन दिवस नव्हे तर अडीच महिने. कित्येक चालकांनी तर आपल्या मुलांचीही भेट घेतलेली नाही. त्यांच्या तक्रार नाही, मात्र या काळात मित्रही दुरावल्याची खंत त्यांना वाटते. बीव्हीजी ग्रुपचे विभागीय व्यवस्थापक डॉ. अरुण मोराळे म्हणाले, ""कोरोना संकट काळात आम्ही काटेकोर काळजी घेत सेवा देत आहोत. कोल्हापूर विभागात कोल्हापूर, सांगलीसह रत्नागिरी, सिधुदुर्गला आमची सेवा सुरु आहे. एकुण 14 हजार 938 लोकांना सेवा दिली. अन्य रुग्णांच्या सेवेतही ती पाठवली, त्याआधी ती शंभर टक्के निर्जंतुक केली जाते.'' आमच्या कामाचा अभिमान वाटतो कोरोना बाधित पहिला रुग्ण आणताना प्रचंड भिती वाटली. पण, ड्युटी फस्ट. धाडसाने गेलो, आणले त्यांना. आता सवय झाली, भिती मोडली. गावोगावी जाताना अनंत अडचणी आल्या, गावांच्या सीमा बंद होत्या. अडथळे बाजूला करून आम्ही पुढे जात होतो. माझी लहान मुले आहे. कुटुंबातील सदस्यांनी आमच्या कामाचा अभिमान वाटतो. कुटुंबाला कोणताही धोका होवू नये, यासाठी गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून मी एकटाच शेतातील घरात राहतोय.'

- प्रमोद गुरव, चालक, रा. शिरगाव सेवा बजावणे आमच्यासाठी गर्वाचे वाटते कोरोना रुग्णांना आणण्यासाठी थेट संपर्क येतो. मात्र यापूर्वी आम्हाला प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यानुसारच पीपीई किट घालूनच आम्ही रुग्णांना रुग्णालयात नेतो. कुटुंबातील लोकांनाही भिती वाटायची, पण त्यांना सारे समजावून सांगितले. सॅनिटायझेशन केल्याशिवाय आम्ही घरात प्रवेश करत नाहीत. कोरोनाचा काळात आम्ही सेवा बजावणे आमच्यासाठी गर्वाचे वाटते.''

- डॉ. सुनील पाटील, रा. तासगाव



Web Title: These are Krishna-Arjuna from Corona Kurukshetra...