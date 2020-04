सांगली- कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवरही डॉक्‍टर जोखीम पत्करुन अत्यावश्‍यक सेवा बजावत आहे. सध्या कोरोनाचा सायलेंट कॅरियर कोण आहे हे लक्षात येत नसल्याने सर्व सुरक्षेची साधने आणि काळजी घेण्याची गरज आहे. परंतू बाजारात अशी साधने खासगी डॉक्‍टरांसाठी उपलब्ध नसतानाही सांगलीतील मेंदूरोग तज्ज्ञ डॉ. मदन जाधव यांनी सहा वर्षीय बालिकेवर यशस्वी शस्त्रक्रिया केली. काही डॉक्‍टरांना रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर त्यांना स्वत:ला कोरोनाची लागण झाल्याच्या घटना समोर आल्या असतानाही डॉ. जाधव यांनी हा धोका पत्करुन आपले कर्तव्य बजावले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका गावातील बालिकेला गेल्या आठवड्यात रात्री अचानक सांगलीतील डॉ. मदन जाधव यांच्याकडे आणण्यात आले. ही मुलगी पडल्यामुळे तिच्या डोक्‍यात रक्तस्त्राव झाला होता. तिच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे होते.

डॉ. जाधव म्हणाले, तिच्या पालकांना कोरोनाबाबत माहिती देऊन तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची तयारी केली. काही दिवसांपुर्वी मुंबईत एका हॉस्पिटलमध्ये, कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नसलेल्या, हृदयरोगाच्या एका रुग्णावर शस्त्रक्रिया डॉक्‍टरांनी केली होती. मात्र काही दिवसांनी, त्या डॉक्‍टरना आणि त्यांच्या सहायकांना त्याच रुग्णामुळे कोरोनाची लागण झाल्याची बातमी वाचनात आली होती. या घटनेचा बोध घेऊन आम्ही प्रत्येकासाठी, पीपीई कीट मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कोणत्याही मेडिकल किंवा स्टॉकिस्टकडे एकही कीट मिळालं नाही. खासगी प्रॅक्‍टीस करणाऱ्या डॉक्‍टरना हे कीट बाजारात मिळत नाही. एन 95 मास्कसुद्धा कसेबसे चारच मिळाले. अखेर स्वतःसाठी कोरोनापासून बचावासाठी, कोणतेही सुरक्षा न घेता आम्ही ते तातडीची शस्त्रक्रिया केली. ती यशस्वी झाली. आज आठ दिवस झाले मुलगी व्यवस्थित आहे. तिला कोरोनाची लक्षणे नसल्याने आम्ही आनंदी आहोत. डॉ. जाधव म्हणाले, कोरोनाच्या काळात मनात फक्त एक भीती वाटत असते "या युद्धातून विजयी होऊन घरी जाताना आपण, नकळत, आपल्या घरातल्या चिमुकल्यांसाठी आणि इतरांसाठी, 'कोरोना'रुपी भयानक भेट तर नाही घेऊन चाललो ना?" पण, पुन्हा पुढची इमर्जन्सी आली हे सगळं राहतं बाजूला.. आणि मग हे चक्र सुरु राहते. कोरोना भारतात येऊन दीड महिना झाला. लॉकडाऊन लावून तीन आठवडे झाले. कोरोना विरुद्धच्या या युद्धात जीवावर उदार होऊन लढणाऱ्या डॉक्‍टरांसाठी अगदी बेसिक पीपीई कीटसुद्धा मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. एकीकडे सरकार कोरोना साथीच्या काळातही खाजगी दवाखाने सुरु राहिलेच पाहिजेत. सरकारी अधिकारी हॉस्पिटलमध्ये येऊन 'हॉस्पिटल सुरु आहे का?', 'डॉक्‍टर येतात का?', 'रुग्णांना परत तर पाठवत नाही ना?' असा सर्व्हे करुन जातात.

आम्ही आमचं काम करतोच आहोत. कोणताही इमर्जन्सी पेशंट परत पाठविलेला नाही आणि पाठवणारही नाही.

-डॉ. मदन जाधव, कन्सल्टंट न्यूरोसर्जन



