शिराळ्यात येणारे हे रस्ते पूर्णत: बंद

शिराळा (सांगली): निगडी येथे दोन कोरोना रुग्ण आढळून आल्याने प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून शिराळा नगरपंचायतने शिराळा शहराकडे येणारे 16 रस्त्यापैकी 12 रस्ते पूर्णत: बंद केले आहेत. उर्वरीत 4 महत्वाच्या मुख्यरस्त्यावर अत्यावश्‍यक सेवेसाठी चेक पोस्टची व्यवस्था केलेली आहे. शिराळा तालुक्‍यात कोरोनचा शिरकाव झाल्याने शिराळा हे तालुक्‍याचे ठिकाण असल्याने येथील लोकसंख्येचा विचार करता नगराध्यक्षा अर्चना शेटे, उपनगराध्यक्ष किर्तीकुमार पाटील, सर्व सभापती, नगरसेवक व नगरसेविका, मुख्याधिकारी श्रीकांत लाळगे यांनी उपाययोजना म्हणून 30 एप्रिल पर्यंत शिराळा शहर पुर्णतः लॉक डाऊन केले आहे.या काळात फक्त दवाखाने व मेडिकल आणि दूध सेवा सुरू राहील. शिराळा शहराकडे येणारे 16 रस्त्यापैकी 12 रस्ते पूर्णत: बंद केलेले आहेत. उर्वरीत 4 ठीकाणी अत्यावश्‍यक सेवेसाठी चेक पोस्टची व्यवस्था केलेली आहे.त्यामध्ये व्ही. बी. पाटील नगर येथील अंतर्गत रस्ते , साई मंगल कार्यालय शेजारील रस्ता, सुर्ले वस्ती येथील रस्ता, प्राध्यापक कॉलनी ते बिऊर जाणारा रस्ता, उपवळेहून कदमवाडीस येणारा रस्ता, पाडळीकडून मोरणा धरण कडे येणारा रस्ता हे सर्व रस्ते बंद करण्यात आलेले आहेत. इस्लामपूर रोड, शिराळा - करमाळे रोड, शिराळा -कोकरुड रोड व शिराळा - पाडळी रोड या 4 ठिकाणी चेक पोस्ट करण्यात आलेले आहे. शिराळा शहर 25ते 30 एप्रिल पर्यंत पाच दिवस पूर्णत: बंद करण्यात आले आहे.प्रत्येक प्रभागामध्ये सोडीयम हायपोक्‍लोराईड औषधांची फवारणी सुरु आहे. संशयित रूग्णांसाठी विलगीकरण कक्ष बनविणेत आलेले आहेत. त्यात आश्रमशाळा परिसर व आय टी आय कॉलेज हॉस्टेल परिसरात अशा विलगीकरण कक्षाची उभारणी करणेत आलेली आहे. सदर कक्षातील स्वच्छतेची व आवश्‍यक तेवढा पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी शिराळा नगरपंचायत कार्यालयाकडून पार पाडली जात आहे.सदरच्या कक्षांचे सोडीयम हायफोक्‍लोराईड फवारणी करून निर्जंतुकीकरण करणेत आलेले आहे. त्या ठिकाणी नगरपंचायत कार्यालयाकडून दोन सफाई कर्मचारी सुरक्षा कीट सहीत पुर्ण वेळ कार्यरत आहेत. नगरपंचायत कार्यालयाकडून शहरातील किराणा, मेडीकल, दवाखाने, पत्रकार व नगरपंचायतीचे सर्व नगरसेवक नगरसेविका कर्मचारी वांना सॅनिटायझर वाटप करणे चआले हे.अत्यावश्‍यक सेवा वगळता कार्यालयीन सर्व कामकाज बंद ठेवणेत आलेले आहे. लॉकडाऊन कालावधीत शहरात अडकलेल्या परप्रांतिय तसेच आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असणा-या व शिधापत्रिका नसणा-या कुटूंबांना धान्य व इतर अत्यावश्‍यक साधनांचा पुरवठा करणेचे काम नगरपंचायतीच्या कर्मचारी वयांच्यावतीने सुरू आहेनगरपंचायतीतर्फे हॅन्डग्लोजचे वाटप सफाई कर्मचारी वर्गाला करण्यात आले. शिवभोजन थाळी उपक्रमास नगरपंचायतीतर्फे अधिकारी व कर्मचारी वैयक्तिक पातळीवर आर्थिंक मदत करत आहेत. त्यामुळे येथे कोणाला जेवणाची अडचण येत नाही.

- श्रीकांत लाळगे मुख्याधिकारी नगरपंचायत तालुक्‍यता कोरोनचा प्रवेश झाला असला तरी लोकांनी घाबरण्याची गरज नाही. फक्त घरी राहून प्रशासनाला सहकार्य करावे.प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी नगरपंचायत व प्रशासकीय अधिकारी सतर्क आहेत.

- नगराध्यक्षा अर्चना शेटे



