या कामगारांना मिळू शकते पेन्शन ः कुणाला वाचा 

इस्लामपूर (सांगली) : महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्यासाठी विविध योजना राबवित आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कामगारास काम करीत असताना कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यास पेन्शन सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,असे प्रतिपादन राज्याचे जल संपदामंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंतराव पाटील यांनी केले. राजारामनगर येथे इस्लामपूर, आष्टा,तसेच 48 गावासह वाळवा तालुक्‍यातील असंघटित कामगारांच्या बैठकीत कामगारांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी सहाय्यक कामगार आयुक्त अनिल गुरव,सुरक्षा रक्षक निरीक्षक यु.बी.मुलाणी,माजी नगराध्यक्ष सुभाष सूर्यवंशी,राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस बाळासाहेब पाटील, संजय पाटील,सांगली जिल्हा गवंडी- सुतार संघटनेचे अध्यक्ष निवास गायकवाड प्रमुख उपस्थित होते.

जयंत पाटील म्हणाले, "राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माध्यमातून सांगली जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना संघटीत करून त्यांना जास्तीत-जास्त लाभ मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. आघाडी सरकारमध्ये ना.हसन मुश्रीफ हे कामगार मंत्री असताना ही व्यवस्था सुरू केली आहे. मात्र मध्यंतरी काही मंडळींनी कामगारांची आर्थिक लूट केली आहे. कामगारमंत्री दिलीपराव वळसे-पाटील यांचा या योजनांना अधिक गती देण्याचा प्रयत्न आहे." सहाय्यक कामगार आयुक्त अनिल गुरव म्हणाले, "आम्ही सांगली जिल्ह्यातील हजारो कामगारांना या योजनांचा लाभ मिळवून दिला असून आमच्या खात्या मार्फत कामगारांना पूर्ण सहकार्य करू." शहराध्यक्ष शहाजी पाटील यांनी स्वागत केले. यावेळी मसूचीवाडीचे निवास गायकवाड, अविनाश गायकवाड,विक्रम धुमाळ (केदारवाडी),हनुमाननगरचे रंगराव देशमुख,पांडुरंग भोसले,प्रकाश कोकितकर,शिवाजी जाधव (माळगल्ली),उमेश जाधव (गोटखिंडी),खंडू चव्हाण (आष्टा),संघटक राजाराम जाधव उपस्थित होते. इलियास पिरजादे यांनी आभार मानले.

