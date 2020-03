सांगली- इस्लामपुरातील चौघांना कोरोनाची लागण झाल्याची बातमी येऊन धडकली. सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येकाच्या पायाखालची वाळू सरकली, टीव्हीवर बातम्या पाहून जो-तो कोण आहेत हे लोक याचा शोध घेऊ लागला, या शोध घेणाऱ्यामध्ये मिरजेतील एका डॉक्‍टरचाही समावेश होता. बातम्या बघता बघता एक गोष्ट लक्षात आली, कोरोना बाधित झालेले कुटुंब इस्लामपूरचे असून ते सौदी अरेबियातून परतले होते. त्यातील एका बाधित महिलेची मुलगी मिरजेतील असल्याचे सांगण्यात आले. ही माहिती ऐकून डॉक्‍टरांना धक्काच बसला. कारण चार-पाच दिवस आधीच मिरजेतील एक मुलगी आपल्या इस्लामपुरात राहणाऱ्या आईला घेऊन या डॉक्‍टरांकडे आली होती. डॉक्‍टरांनी तिला व्यवस्थित तपासले. त्या महिलेने आमच्यातील काही लोक धार्मिक यात्रेवरून येणार असल्याचे सांगितले. डॉक्‍टरांनी त्यांचे अभिनंदन करून निरोप घेतला. हा सारा पट त्या डॉक्‍टरांच्या नजरेसमोरून भरभर पुढे सरकला. या डॉक्‍टरांनी लगेच मला फोन केला. घडलेला घटनाक्रम सांगून परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगितले. त्या डॉक्‍टरांना घरातच थांबण्याची आणि कुठलीही हालचाल न करण्याची सूचना देऊन पुढील हालचाली मी करतो, असे त्यांना सांगितले. त्याआधी या डॉक्‍टरांकडे तपासण्यासाठी आलेली महिला आणि कोरोना बाधित असलेली महिला ही एकच होती का, याची खात्री करून घेणे गरजेचे होते. डॉक्‍टरांनी दवाखान्यात जाऊन रजिस्टर आणले आणि त्यातील रुग्ण महिलेचे नाव तपासून घेतले. जिल्हा प्रशासनातील एका संबंधितांकडून कोरोना बाधीत कुटुंबाचे आडनाव आम्ही जाणून घेतले. दोन्ही नावे एकच असल्याची खात्री झाल्यानंतर मात्र डॉक्‍टर थोडेसे घाबरल्यासारखे वाटले. साहजिकच होते. कारण त्यानंतर त्यांच्या संपर्कात किमान दीड-दोनशे रुग्ण आले होते. शिवाय त्यांचा सारा स्टाफ संपर्कात होता. कुटुंब तर होतेच होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी हा घटनाक्रम जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित चौधरी, उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्या कानी घातला. स्मृती पाटील यांनी तत्काळ पावले उचलली. डॉक्‍टरांना घरातच थांबा, असे बजावले. डॉक्‍टरांनी सांगितले, "गेल्या चार दिवसांपासून मी घरीच थांबून आहे. संपर्कात आलेल्या लोकांनाही मी पुसट कल्पना देऊन घर न सोडण्याची सूचना केली आहे.'

डॉक्‍टरांनी अतिशय धैर्याने आणि संयमाने ही परिस्थिती हाताळली. समोर मोठे संकट दिसत असताना त्यांनी दाखवलेले धैर्य कौतुकास्पद होते. स्मृती पाटील यांनी आपली यंत्रणा कामाला लावली आणि संबंधित बाधित महिलेच्या मुलीकडून चौकशी केली. त्या मुलीने आपण संबंधित डॉक्‍टरांकडे आईला घेऊन गेलो होतो, याची कबुली दिली. पण हे सारे त्यांच्या कुटुंबातील लोक सौदी अरेबियातून परत येण्या आधी घडले होते, असेही त्या मुलीने स्पष्ट केले. स्मृती पाटील यांनी एक दीर्घ निश्वास सोडला आणि मिरज शहरात कोरोना संसर्गाची साखळी तयार झाली नाही, याबद्दल निश्वास सोडला. संबंधित डॉक्‍टरांना ही बातमी सांगितल्यानंतर त्यांना धीर आला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना ही त्यांनी की चांगली बातमी सांगितली. त्याआधीच्या 12 ते 14 तसा जे या डॉक्‍टरांच्या कुटुंबाने सहन केले, ते शब्दात मांडणे कठीण आहे. या डॉक्‍टरांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी हा सगळा प्रसंग अतिशय धैर्याने निभावला. मिरजेतील दोन बडे डॉक्‍टर विदेशातून परत आल्यानंतर घरी न थांबता दवाखाना उघडून बसले होते. त्यांचा दवाखाना सील करण्याची कारवाई महापालिकेला करावी लागली. अशावेळी कोरोना बाधित संशयित आपल्या संपर्कात आल्याची माहिती मिळालेल्या डॉक्‍टरने जे धैर्य दाखवले ते अद्वितीय असेच होते.



Web Title: The thing about the Doctor, Corona ... the courage, the Saburi