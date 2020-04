कोरोनाचे थौमन.. इस्लामपुरात  नगराध्यक्षांचे राजकारण 

इस्लामपूर, (सांगली) : स्वतःच्या स्वार्थासाठी सतत जयंत पाटील यांच्यावर आरोप करणाऱ्या नगराध्यक्षांनी शहरावर तीन दिवसांचा लॉकडाऊन लादला असल्याचा आरोप आज राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी केला. संपूर्ण राज्य, देश कोरोनाच्या संकटाशी मुकाबला करीत असताना, नगराध्यक्ष राजकीय टीका-टिपण्णी करण्यात व्यस्त आहेत, हे दुर्दैवी असल्याचे म्हणत त्यांनी याचा निषेध केला आहे. येथील राष्ट्रवादी भवनमध्ये उपनगराध्यक्ष दादासो पाटील, पाणीपुरवठा सभापती विश्वनाथ डांगे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष शहाजी पाटील, नगरसेवक खंडेराव जाधव, माजी नगरसेवक सदानंद पाटील यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद झाली. दादासो पाटील म्हणाले, "जयंत पाटील यांच्या मनात उरूण आणि इस्लामपूर असा दुजाभाव नाही. नगराध्यक्षांनी जनतेची दिशाभूल करू नये. नगराध्यक्षांच्या लेटरपॅडवर फक्त 'इस्लामपूर नगरपरिषद' असाच उल्लेख असून पालिकेचा पत्रव्यवहारही याच नावाने चालतो. मग त्यांनी उरूण इस्लामपूर असे नामकरण का करून घेतले नाही? महसूल विभाग,पोलीस खाते,आरोग्य विभाग,मुख्याधिकारी, तसेच नगरपालिकेचे अधिकारी,कर्मचारी यांच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करणे त्यांना सुचलेले नाही." विश्वनाथ डांगे म्हणाले, "कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात नगराध्यक्ष खालच्या दर्जाचे राजकारण करीत आहेत. त्रिसूत्री, पंचसूत्री, इस्लामपूर, उरूण इस्लामपूर हा शब्दांचा खेळ आहे. केंद्र सरकारच्या पंचसूत्रीने ते काम करतात. मग केंद्र सरकार इथे ही सूत्री सांगायला आले होते काय? नगराध्यक्षांनी गांधी चौकातील स्पीकरवर भाषणबाजी केल्याने ही चांगली व्यवस्था बंद करावी लागली आहे." शहाजी पाटील म्हणाले, "जयंत पाटील व उरूण भागाचे 1984 पासून नाते आहे. त्याबद्दल कोणी पुळका दाखवू नये. आपल्या शहराच्या नावाने एखादा पॅटर्न राज्यात गाजत असेल तर यांच्या पोटात दुखायचे कारण काय? नगराध्यक्ष साहेबांच्यावर टीका करून आपला टीआरपी वाढवीत आहेत. त्यांनी सफाई कामगारांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी काय केले?" खंडेराव जाधव म्हणाले, "जयंत पाटील यांच्यासह महसूल, पोलीस, आरोग्य विभाग, पालिकेचे कर्मचारी, नगरसेवक तसेच नागरिक व पत्रकारांच्या प्रयत्नांतून शहरावरील कोरोनाचे संकट परतवून लावले आहे. त्यात एका कोणाच्या श्रेयाच्या विषय येतोच कुठे? जयंत पाटील हे इस्लामपूरसह तालुक्‍याचे आमदार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तर राज्याचे जेष्ठ मंत्री आहेत. त्यांनी शहरासह आपल्या तालुक्‍यात,इतर तालुक्‍यात, सांगलीस बैठका घेवून आढावा घेत प्रशासनास सूचना दिल्या,काही सोईसुविधा उपलब्ध करून दिल्या. नगराध्यक्षांचे योगदान काय? ते केवळ पब्लिसिटी स्टंट करीत आहेत." हॉस्पिटल बंद का?

कोरोना विरुद्धच्या नियोजनाच्या बैठकीत नगराध्यक्ष मेडिकल असोसिएशनच्या पदाधिकऱ्यावर भडकले. त्यांना आरोग्य सुविधेचे इतकेच महत्त्व आहे तर मग त्यांनी आपले हॉस्पिटल बंद का ठेवले आहे? असा सवाल शहाजी पाटील यांनी उपस्थित केला. नगराध्यक्षांचा लॉकडाऊन!

केंद्र,व राज्य सरकारचा लॉक डाऊन लागू असताना नगराध्यक्ष मध्येच आपल्या तीन दिवसांच्या लॉकडाऊनचे घोडे दामटत आहेत. हा शासन,प्रशासनाचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? शहरातील लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना त्यांनी प्रांत, तहसीलदार,पोलीस निरीक्षक, मुख्याधिकारी तसेच नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष यांनी एकत्र बसून घ्यावा, असे ठरले होते. मग त्यांनी इतरांना विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय कसा घेतला? असा सवालही पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केला.

