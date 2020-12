थंडी रब्बीसाठी पुरक, द्राक्षमण्याची वाढ थांबली; चार दिवस आणखी थंडी वाढणार

सांगली ः गेल्या आठवड्यापासून पारा पंधरा अंशावर आला आहे. येत्या चार दिवसात आणखी पारा घसरणार आहे. तो 12 अंशावर येण्याची शक्‍यता आहे. रब्बी हंगामातील शाळू ज्वारी, गहू, हरभऱ्यांसह अन्य पिकांसाठी थंडी पोषक तर द्राक्षांसाठी मात्र मारक ठरते आहे. थंडीमुळे द्राक्ष मण्याची वाढ थांबली आहे. बागेत उबदारपणा येण्यासाठी शेतकरी पाटपाणी, ठिबकने जादा पाणी देत आहेत. शिवाय काही फरावण्यातून मण्याची वाढीसाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापासून थंडीची लाट आहे. पारा घसरतो आहे. किमान तापमान पंधरा अंशाच्या आत आहे. आज पंधरा अंशावर तर येणाऱ्या चार दिवसात 14 ते 12 अंशावर तापमान असेल. कमी तापमानाचा जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील पिकांना पोषक आहे. द्राक्ष बागावर मात्र त्यांचा विपरित परिणाम झाला आहे. मण्याची वाढ थांबलेली आहे. हवामान तज्ञाचे अंदाज खरे ठरवत दमदार थॅंडीने ग्रेप इंडस्ट्री गोठवली आहे. द्राक्ष हंगामाच्या सुरुवातीस माल जिरने समस्येने खूप मोठं नुकसान झाल. अवेळी दोनदा आलेल्या पावसाची खूप जबर किंमत द्राक्ष उत्पादकांना मोजावी लागली. पहिल्या पावसातही सड कुज झाली. धुक्‍याने फुलोऱ्यातील अनेक बागा सड कुज समस्येला बळी पडल्या. वाढलेली मजुरी, पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ, सगळ्याच भावाढीत द्राक्ष उत्पादकांची अवस्था "दे माय धरणी ठाय"! अशीच खूप भयानक झाली आहे. द्राक्ष शेती आणि थंडी..

ह्या परस्पर विरोधी बाबी आहेत. थंडी मुळे द्राक्ष बागेची पाने खराब होणे, फुगवण थांबणे आणि खासकरून वेलीची चयापचय क्रिया बिघडते आणि नेमका हाच कालखंड द्राक्ष पिकाचा खूप महत्त्वाचा म्हणजे फुगवणीचा असतो. आताच्या थंडीचा खूप मोठा फटका होणार आहे. तापमान ( कमाल व किमान) अंश सेल्शियसमध्ये गुरुवार- 30 व 15

शुक्रवार- 30 व 14

शनिवार- 30 व 14

रविवार- 30 व 12

रविवार- 30 व 12

सोमवार- 31 व 13

