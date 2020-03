१२१ :वर्षांत प्रथमच झाली संगीत सेवा खंडित

मिरज : शहरातील प्रसिद्ध मिरासाहेब दर्ग्यात उरुसानिमित्त 121 वर्षांपासून सुरू असलेली संगीत सेवेची परंपरा यावर्षी प्रथमच खंडित झाली. कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने दर्ग्यातील सर्वच कार्यक्रमांवर निर्बंध आणल्याने ही संगीत सेवा रद्द करण्यात आली. यामुळे शेकडो वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच देशभरातील नामवंत संगीत कलाकारांचे गायन आणि वादनास रसिकांना मुकावे लागले. मिरासाहेब दर्ग्यातील उरुसानिमित्त प्रत्येक वर्षी अब्दुल करीम खॉं स्मृती संगीत महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. स्वतः अब्दुल करीम खॉं हे ख्वाजा मीरा साहेबांचे निस्सीम भक्त होते. त्यांच्या उरुसानिमित्त उरुसाच्या दुसरे दिवशी अब्दुल करीम खॉं साहेब स्वतः दर्ग्यातील दर्ग्याच्या आवारातील चिंचेच्या झाडाखाली बसून ख्वाजा मिरासाहेब यांच्या चरणी आपली गायन सेवा सादर करीत. 1898 सालापासून त्यांच्या दर्ग्याच्या आवारातील संगीत सेवेत कधीही खंड पडला नाही. खॉंसाहेबांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या शिष्यगणांनी ही परंपरा अखंड सुरू ठेवलीच शिवाय त्यासोबत तीन दिवसांच्या संगीत महोत्सवाचेही आयोजन केले. गेल्या 82 वर्षात 85 संगीत महोत्सव साजरे झालेले यावर्षीचा संगीत उत्सव हा 86 वा होता. यावर्षीच्या महोत्सवात देशभरातील नामवंत गायक वादक आपली कला सादर करणार होते. परंतु कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने या सर्वच कार्यक्रमांना निर्बंध आणले आहेत. साहजिकच हा संगीत महोत्सवही रद्द करण्यात आला. दरम्यान स्थानिक कलाकारांच्या सहाय्याने चिंचेच्या झाडाखाली खॉंसाहेबांची संगीची सेवेची परंपरा खंडित होऊ न देण्याचा संयोजकांचा प्रयत्नही दर्गा परिसरात शनिवारी (ता. 21) रोजी सकाळी झालेल्या हुल्लडबाजीमुळे अपयशी ठरला. त्यामुळे सलग 121 वर्षे चाललेली ही परंपरा संगीत सेवेची परंपरा अखेर यावर्षी खंडित झाली.

