दुःखद घटना : रेठरे धरणच्या 'त्या' व्यक्तीचा मृत्यू 

इस्लामपूर (सांगली) - वाळवा तालुक्‍यातील रेठरे धरण येथील आधी कोरोनाबाधित आणि नंतर निगेटिव्ह आलेल्या 'त्या' वृद्ध व्यक्तीचे काल सायंकाळी (ता. 19) मुंबई येथे निधन झाले. त्यांना कोरोनाची लागण झाला असल्याचा अहवाल आल्यानंतर नंतर सहाव्या दिवशी पुन्हा अहवाल निगेटिव्ह आला होता. त्यांच्या रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याबाबत शंका व्यक्त केली जात होती. सध्या त्यांच्यावर मुंबई येथे उपचार सुरू होते. शुक्रवारी (ता. 11) रेठरेधरण येथील 65 वर्षे वयाच्या एका व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली असल्याचा अहवाल आला होता. ही व्यक्ती 20 दिवस गावाकडे होती. त्यांना मुळातच किडनीचा आजार असल्याने त्यांच्यावर आधीपासूनच मुंबई येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. गावाकडे असताना किडनीचा जास्तच त्रास होऊ लागल्याने त्यांना इस्लामपूर येथील एका खासगी रुग्णालयात तीन दिवस उपचार करण्यात आले. त्यानंतर हा त्रास सुरूच राहिल्याने त्यांना रुग्णवाहिकेतून मुंबईला हलविण्यात आले होते. तिकडे नेल्यानंतर मात्र तेथील खासगी रुग्णालयात तपासणीनंतर त्यांना कोरोनाची लागण झाली असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे वाळवा तालुका प्रशासन हादरले होते. पूर्ण रेठरे धरण गाव सील करून प्रशासनाकडून तसेच वाळवा तालुका आरोग्य विभागाकडून उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या होत्या. इस्लामपूर येथे तीन दिवस उपचार घेतल्याने इस्लामपुरात नगरपालिकेनेदेखील तीन दिवस शहर पूर्ण लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला. या रुग्णाशी संबंधित 31 जणांना मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले होते. सुदैवाने त्यांचे कुटुंबीय व संबंधित या सर्वांचे तपासणी अहवाल निगेटिव्ह आले होते. त्या रुग्णावर सध्या मुंबईच्या वाशी येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू केले होते. यादरम्यान पुन्हा एकदा 16 एप्रिलला या रुग्णाचे स्वब तपासण्यात आल्यानंतर अहवाल मात्र निगेटिव्ह आला. दरम्यान सहाच दिवसात आलेल्या पॉझिटिव्ह-निगेटिव्ह रिपोर्टमुळे खळबळ माजली होती. त्यामुळे जो पहिला अहवाल आला तोच सदोष असल्याची अनेकांची धारणा झाली होती. त्या रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी संबंधित रूग्णालयात पाठपुरावा करून पाहिला रिपोर्ट मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले होते, परंतु त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे समजले. दरम्यान रविवारी म्हणजे काल सायंकाळी त्यांच्या मृत्यूची दुःखद घटना घडली. गेली काही वर्षे त्यांच्यावर किडनीच्या आजाराचे उपचार सुरू होते, दरम्यान त्यांना न्यूमोनियाचा त्रास झाला आणि ही दुर्दैवी घटना घडली असल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी स्पष्ट केले आहे. "रेठरेधरण येथील व्यक्तीचा कोरोना अहवाल चार दिवसांपूर्वी निगेटिव्ह आला होता. त्याचा मृत्यू कोरोनाने झाला नसून त्यांना आधीपासूनच असलेल्या किडनीच्या आजारानेच झाला आहे."

नागेश पाटील, प्रांताधिकारी.

