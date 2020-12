तिप्पट वसुली केलीच; 15 टक्के व्याजासाठी परस्पर सोनेही विकले : सराफ व त्याच्या दोन मुलांवर सावकारीचा गुन्हा

सांगली ः सुमारे 34 तोळे सोने गहाण ठेवून घेऊन त्यावर 15 टक्के व्याज लावून 7 लाख 64 हजार 909 रुपयांची वसुली करण्यात आली. शिवाय व्याज दिले नसल्याने गहाण ठेवलेले सोने परस्पर विकल्याप्रकरणी एका सराफासह त्याच्या दोन मुलांवर सावकारीसह फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सावकार ऊर्फ राजेंद्र गणपती शिराळे, अमोल राजेंद्र शिराळे, अमित राजेंद्र शिराळे (सर्व सराफ कट्टा) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. सांगली शहर पोलिस ठाण्यात याची नोंद करण्यात आली आहे. रमेश बाबूराव काळे (वय 51, रा. विश्रामबाग) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की संशयित शिराळे पिता-पुत्रांचे सांगलीतील सराफ कट्टा येथे दुकान आहे. मे 2014 मध्ये काळे यांनी 15 टक्के व्याज देऊन त्यांच्याकडील 34 तोळे सोने शिराळे याच्याकडे गहाण ठेवले होते. गहाण ठेवलेल्या सोन्याच्या बदल्यात त्यांनी 2 लाख 65 हजार रुपये शिराळे याच्याकडून घेतले होते. ऑक्‍टोबरपर्यंत काळे यांनी गहाण ठेवलेल्या सोन्याच्या व्याजापोटी शिराळे याला 7 लाख 64 हजार 909 रुपये दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी काळे यांनी रकमेवरील व्याज देणे शक्‍य नसल्याचे सांगितले. काळे यांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांनी सोने परत दिले नाही. त्यानंतर शिराळे पिता-पुत्रांनी काळे यांनी गहाण ठेवलेले सोने त्यांच्या परस्पर विकल्याचे स्पष्ट झाले. कर्जाच्या रकमेवर अव्वाच्या सव्वा व्याज वसुली करून सोन्याची परस्पर विक्री केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काळे यांनी काल सांगली शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार तिघाही संशयितांविरोधात सावकारी अधिनियमासह फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक नीलेश बागाव अधिक तपास करत आहेत. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Triple recovery; They also sold gold for 15 per cent interest: money laundering against Saraf and his two children