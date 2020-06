पाऊस आला...घाबरु नका...वारणा, कोयनेत वाचा किती आहे पाणीसाठा?

सांगली ः जिल्ह्यात यंदा चांगला पाऊस आणि महापूराची शक्‍यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. या पार्श्‍वभूमिवर सोशल मिडीयातून पाणी सोडल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमिवर जलसंपदा विभागाने अधिकृतपणे आकडेवारी जाहिर करण्यास सुरुवात केली आहे. वारणा धरणात 11.69 टीएमसी तर कोयना धरणात 33.85 टीएमसी पाणीसाठी असल्याचे जाहिर केले आहे. जिल्ह्यत रिमझिम वगळता आज पावसाने उघडीप दिली. जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज अखेर 11.69 टी. एम. सी. पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी. एम. सी. आहे. आपल्या शेजारील सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणामध्ये 33.85 टी. एम. सी. पाणीसाठा असून धरणाची साठवण क्षमता 105.25 टी. एम. सी आहे. धोम धरणात 5.52 टी. एम. सी पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 13.50 टी. एम. सी, कन्हेर धरणात 2.54 टी. एम. सी. पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 10.10 टी. एम. सी., उरमोडी धरणात 6.13 टी. एम. सी पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 9.97 टी. एम. सी, तारळी धरणात 2.26 टी. एम. सी. पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 5.85 टी. एम. सी. आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूधगंगा धरणात 7.44 टी. एम. सी पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 25.40 व राधानगरी धरणात 1.58 टी. एम. सी पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 8.36 टी. एम. सी.आहे. अलमट्टी धरणात 27.42 टी. एम. सी. पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 123 टी. एम. सी. असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. पाऊस, पाणीपातळी...

सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे धरणातून सोडलेला विसर्ग क्‍युसेक्‍स मध्ये पुढीलप्रमाणे. कोयना धरणातून 1 हजार 50, धोम 526, कण्हेर 425, अलमट्टी 9150, तारळी 70 क्‍युसेकने विसर्ग सुरु आहे. विविध पुलाच्या ठिकाणी पाणी पातळी व कंसात इशारा पातळी फूटामध्ये अशी- कृष्णा पूल कराड 18.9 (45), आयर्विन पूल सांगली 6.6 (40) व अंकली पूल हरिपूर 9.2 (45.11).

धरण क्षेत्रात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून पडलेला पाऊस मि. मी. मध्ये असा- कोयना 40 (243), धोम 32 (106), कण्हेर 9 (86), वारणा 55 (195), दूधगंगा 61 (219), राधानगरी 23 (210), उरमोडी 31 (144), तारळी 10 (119).

