कागल पंचायत समिती कार्यालयात एक हजाराची लाच घेताना दोघांना पकडले

कागल - येथील पंचायत समिती बांधकाम विभागातील कनिष्ट सहाय्यक व एका कामगारास एक हजार रूपयांची लाच स्विकारताना रंगेहात पकडले. शालन कृष्णात माने (वय ५३, रा. केनवडे फाटा, ता. कागल) व कामगार बाळू आनंदा निकम (वय ५०, रा. व्हनूर, ता कागल) अशी त्यांची नावे आहेत. लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून ही कारवाई केली. याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शालन व बाळू यांनी आयकरचा १६ नंबरचा फाॅर्म तसेच सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे पगार काढण्यासाठी एक हजार रुपये बक्षीस म्हणून मागितले होते. हे स्विकारताना या दोघांना लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून रंगेहात पकडले. येथील पंचायत समिती बांधकाम विभागात ही कारवाई करण्यात आली. उपअधीक्षक आदीनाथ बुधवंत , निरीक्षक जितेंद्र पाटील, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिक्षक राजेश बनसोडे, अप्पर पोलीस अधिक्षक श्रीमती. सुषमा चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे पंचायत समितीमध्ये खळबळ उडाली आहे.

