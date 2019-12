मित्रांनी 'या' वादावादीत घातला डोक्यात दगड आणि गेला त्याचा जीव...

इचलकरंजी (कोल्हापूर) - किरकोळ कारणांतून वादावादी होवून दोन मित्रांनी तरुणाचा डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना येथील आरगे मळा परिसरात घडली. हैदर शहानूर कलावंत (वय 24, रा.गणेशनगर) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी गणेश नारायण इंगळे (वय 23, रा.गौरीशंकरनगर, तारदाळ) व योेगेश हणमंत शिंदे (22, रा.गणेशनगर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. मृत कलावंत याला दुचाकीवरुन घेवून जात असतांना पोलिसांनी या दोघांना पकडले. त्यानंतर गुन्हाची गंभीर घटना उघडकीस आली. वादावादीतच घातला दगड डोक्यात पोलीस उप अधिक्षक गणेश बिरादार यांनी पत्रकारांना या घटनेबाबत माहिती दिली. या घटनेतील मृत हैदर हा यंत्रमाग कामगार होता. तर गणेश व योगेश दोघेही त्याचे मित्र आहेत. हैदर याचा मोबाईल एका कामगारांने चोरल्याचा संशय होता. त्यातून त्या कामगाराला मारहाण करण्यासाठी गणेश व योगेशला दारु व पैसे देण्याचा शब्द दिला. त्यानुसार तिघेजण शुक्रवारी तिघेजण आरगे भवन परिसरात मद्यप्राशन केले. त्यानंतर तिघेही संबंधित कामगाराला मारण्यासाठी गेले.

हैदर हा थोड्या अंतरावर थांबला होता. गणेश व योगेशने संबंधित कामगारास मारहार करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांने आरडा ओरड केल्यानंतर नागरिक जमा झाले. त्यामुळे नागरिकांनीच या दोघांना बेदम चोप दिला. याचवेळी हैदरने तेथून पळ काढला. त्यानंतर पून्हा सर्वजण आरगे मळा येथील मोकळ्या जागेत आले. तेथे गणेश व योगेशने हैदरकडे पैशाची मागणी केली. त्यावेळी वादावादी होवून हैदरच्या डोक्यात दगड घातला. यामध्ये त्याच्या डोक्याची कवठी फुटली. वाचा - करणी काढतो असे सांगत विवाहितेला दिले गुंगीचे औषध अन्... नागरिकांनी कळवले पोलिसांना या प्रकारानंतर या दोघांनी हैदरला दुचाकीवर घेतले. त्यानंतर सुरुवातीला सेवाभारती रुग्णालयाजवळ गेले. तेथून पून्हा आयजीएम रुग्णालय परिसरात गेले. पण भितीने जूना चंदूर रोड परिसरातून जात दुर्गामाता मंदिर परिसरात नागरिकांनी त्यांच्याकडे विचारणा केली. संशय आल्यानंतर नागरिकांनी याबाबतची माहिती शिवाजीनगर पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तातडीने दोघांना ताब्यात घेवून हैदर याला आयजीएम रुग्णालयात घेवून गेले. मात्र तो मयत झाल्याची माहिती रुग्णालयातून देण्यात आली. त्यानंतर दोघांवर खूनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला. घटनास्थळी पोलीस उप अधिक्षक गणेश बिरादार यांनी भेट देवून तपासाच्या सूचना केल्या. तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गजेंद्र लोहार करीत आहेत. संशयीत दोघेही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार योगेश हा पायांने अपंग आहे. त्याच्यावर मुलीच्या अपहरणाचा गुन्हा पोलीस दप्तरी नोंद आहे. तर गणेशवर शहापूर पोलिसांत मारहाणीचे गुन्हे नोंद आहेत. या गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली दुचाकी पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे.

