सांगली ः जिल्ह्यात चोवीस तासात कोरोनामुळे दोघांचा मृत्यू झाला. औंढी (ता. जत) येथील 55 वर्षीय पुरूष, तर शिराळा तालुक्‍यातील मणदुर येथील 80 वर्षाचा वृद्धाचा मृत्यू झाला. चोवीस तासात दोघांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. शिराळा तालुक्‍यातील दुसरा, तर जिल्ह्यातील कोरोनामुळे झालेला हा सातवा मृत्यू आहे. तर 16 नवे रुग्ण वाढले असून शिराळा तालुक्‍यातील मणदूर येथे 12 नवे रुग्ण मिळून आले आहेत. तर सोनवडे (शिराळा), पेड, वायफळे (तासगाव), विटा येथे प्रत्येक एक रुग्ण मिळून आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली आहे. जिल्ह्यात बाधितांची संख्या 167 झाली आहे. सद्यःस्थितीत 68 जणांवर उपचार सुरू आहेत. सहा व्यक्तींची प्रकृती चिंताजनक आहे, असेही डॉ. साळुंखे यांनी सांगितले. सहा चिंताजनक, पाच कोरोनामुक्त

साळसिंगे (खानापूर) येथील 60 वर्षीय व्यक्ती, कडेबिसरीतील 48 वर्षीय व्यक्ती, खिरवडे (ता. शिराळा) येथील 56 वर्षीय पुरुष, मणदूर (शिराळा) येथील 81 वर्षीय व्यक्ती, कदमवाडी (कवठेमहांकाळ) येथील 50 वर्षीय महिला, विटा (हनुमंतनगर) येथील 34 वर्षीय पुरूष अशा सहा यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. चांदोली वसाहत (वाळवा), करंजे (खानापूर), आंबेगाव (कडेगाव) येथील दोन मुले, मणदुर (शिराळा) येथील एकूण पाचजण कोरोनामुक्त झाले. नवे बाधित - 16

एकूण रुग्ण - 167

उपचार घेणारे रुग्ण - 68

बरे झालेले रुग्ण - 92

मृत्यू - 7

पॉझिटिव्ह चिंताजनक - 4

ग्रामीणमधील बाधित - 123

शहरी भागातील बाधित - 33

महापालिका क्षेत्र - 11



