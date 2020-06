पलूस (सांगली)- दुर्दैवाने पलूस शहरात कोरोना पॉंझीटिव्ह असलेले दोन रुग्ण सापडले आहेत. प्रशासनाने वेळीच बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांना क्वारंटाईन केले आहे. नागरिकांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सावधानता बाळगून योग्य ती दक्षता घ्यावी. मात्र, घाबरून जाऊ नये. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी प्रशासन यंत्रणा सज्ज आहे. असे ग्वाही कृषी व सहकार राज्य मंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी पलूस येथे पत्रकार परिषदेत दिली. पलूस शहरात प्रथमच शनिवारी दोन कोरोना पॉंझीटिव्ह रुग्ण सापडले आहेत. पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन उपाययोजनांची माहिती दिली. यावेळी तालुक्‍यातील अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी डॉ. कदम म्हणाले, सर्वत्र कोरोनाचे रुग्ण असताना पलूस तालुक्‍यात मात्र आतापर्यंत सुदैवाने कोरोनाचा एकही रुग्ण सापडला नव्हता. मात्र, शनिवारी संस्थात्मक क्वारंटाईन केलेल्या पैकी एक महिला व एक पुरुष असे दोन पॉंझीटिव्ह रुग्ण सापडले.प्रशासनाने या रुग्णांना क्वारंटाईन केल्यामुळे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टळला आहे. तरिही पलूस येथे संस्था क्वारंटाईन असलेल्या सेंटरमधील 19 जणांचे स्वॅंप तपासणी साठी पाठविण्यात आले आहेत. नागरिकांना यापुढे आता सोशल डिस्टन्स, सॅंनिटायझर व साबणाने हात धुणे, तोंडाला मास्क बांधणे, गर्दी टाळणे व प्रशासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे गरजेचे आहे. स्वतः चे रक्षण आता स्वतः च करणे गरजेचे आहे.शासन व स्वतः ची अर्थ व्यवस्था पुन्हा मजबूत करण्यासाठी कोरोना सोबत राहून आपले दैनंदिन जीवनातील व्यवहार, उद्योग, व्यवसाय,नोकरी करणे अत्यावश्‍यक आहे. त्यासाठी नागरिकांनी सावध राहून, आपले दैनंदिन काम करावे. यावेळी पत्रकार परिषदेस प्रांताधिकारी गणेश मरकड, तहसीलदार राजेंद्र पोळ, जिल्हा बॅंकेचे संचालक महेंद्र लाड, नगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील, वैभव पुदाले व ईतर अधिकारी उपस्थित होते.

