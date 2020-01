उद्धवजी.. कर्नाटकातून पाण्याचा शब्द पूर्ण करा..

मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे उद्या सांगली दौऱ्यावर प्रथमच येत आहेत. तसे त्यांचे अनेक दौरे सांगलीत यापूर्वी झाले आहेत. मात्र त्यांच्या जत तालुक्‍यातील उमदीच्या जाहीर सभेचे स्मरण करून देणे गरजेचे आहे. दुष्काळी जत तालुक्‍यातील 42 गावांचा म्हैसाळ योजनेत समावेशच नाही. त्यामुळे या गावांसाठी कर्नाटकातून पाणी द्यावे यासाठी "सकाळ'ने सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. आता कर्नाटकातील पाणी जतमध्ये आले आहे त्यासाठी आता फक्त दोन राज्यांमध्ये करार करण्याची गरज आहे. त्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आज करावी. सुमारे 25 वर्षांपूर्वी राज्यात पहिले बिगर कॉंग्रेसी सरकार सत्तेत आले आणि त्याचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी झाले. आता पुन्हा एकदा सेनेचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या रुपाने झाला आहे. त्यावेळच्या युती शासनाने पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या सिंचन योजनांचे शिवधनुष्य उचलले. आता या सर्वच योजना अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यासाठी भरीव निधींची अपेक्षा ठाकरे यांच्याकडून आहे. मात्र यावेळी आणखी एक अपेक्षा आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी निधीची नव्हे तर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. ती अपेक्षा आहे जत तालुक्‍यातील 42 गावांना कर्नाटकातील तुबची बबलेश्‍वर योजनेतून पाणी देण्याची.

म्हैसाळ योजनेचे पाणी येणार म्हणून जत तालुक्‍यातील ही वंचित गावे वर्षानुवर्षे वाट पाहत होती. मात्र ही गावे योजनेत नव्हतीच. त्यामुळे सकाळ आणि येरळा प्रोजेक्‍ट सोसायटीने गेली आठ वर्षे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. सरकारच्या थापेबाजीला कंटाळून या गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा पवित्रा घेतला. तो त्यांचा उद्वेग होता. मराठी मुलखासाठी लढणाऱ्या सेनेने या वादात उडी घेतली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तेव्हा तुम्हाला जतमध्ये जायचे आदेश दिले आणि तुम्ही उमदीत सभा घेऊन तुमच्या मागे शिवसेना आहे अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर शिवसेना भाजपचे राज्यात शासन आले, मात्र तरीही कर्नाटकातून पाणी घेण्यासाठी आवश्‍यक त्या राजकीय इच्छाशक्तीने प्रयत्न झाले नाहीत. आता तुमची वेळ आहे. तुम्ही हे आव्हान स्वीकारावे यासाठी शब्दप्रपंच. सांगलीचे शिल्पकार वसंतदादा आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबांचे स्नेहबंध सर्वज्ञात. दादांच्या पश्‍चातही बाळासाहेबांनी तो जिव्हाळा कायम जपला. आता सांगलीसाठी काही ठोस तुमच्याकडून व्हावे अशी अपेक्षा अस्थानी नाही. म्हैसाळ, टेंभू योजनांचा हत्ती गेला आणि शेपूट उरले अशी स्थिती आहे. मात्र हे शेपूट खूपच महत्त्वाचे आहे कारण कायम वंचित अशा आटपाडी आणि जत तालुक्‍यांमधील या योजनांची कामे रखडली आहे. ती कामे कासवगतीने होत आहेत. त्यांना तुम्ही गती द्यावी. आता कृष्णा खोऱ्याची ज्यांनी मुर्हूतमेढ रोवली त्यांच्याकडूनच पूर्णत्वाचे एक भव्य विकासाचे वर्तुळ देखील पूर्ण होईल. गेली पाच वर्षे भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार होते. सांगलीसाठी अनेक योजनांची घोषणा झाली आहे. त्यातले सांगलीतील उड्डाण पुलाचे काम पूर्ण झाले. राज्यात चार महामार्गांची कामे सुरू आहेत. ही एक मोठी उपलब्धी आहे. रेल्वेचा डबल ट्रॅक, विद्युतीकरणाली आलेली गती आशा उंचावणारी आहे. मात्र त्याबरोबरच ड्रायपोर्टची घोषणा, नवे वैद्यकीय महाविद्यालय, कृषी महाविद्यालय अशा घोषणांबाबत कोणतीच कार्यवाही नाही. गेल्या वीस वर्षांत कोणतेही नवे उद्योग येथे आलेले नाहीत. नगरविकास आणि उद्योग ही दोन्ही खाती शिवसेनेकडे आहेत. अनिल बाबर यांच्या रुपाने सेनेत जिल्ह्यात चंचूप्रवेश केला आहे. हा प्रवेश आणखी विस्तारण्यासाठी आता संधीचे सोने करावे. सांगलीसाठी मंत्रिपदे नवी नाहीत. हवी आहे ठोस विकासाची कृती. सांगलीत आज भाजपचा सत्तेचा वारू चौखूर उधळला आहे. त्याला विधानसभेत ब्रेक लागला आहे. मात्र यात शिवसेनेला स्थान मिळवण्यासाठी स्थानिक कार्यकर्त्यांकडे कोणता कृती कार्यक्रम आहे? आज पुन्हा एकदा दोन्ही कॉंग्रेसचे पुनरुज्जीवन झाले आहे. त्यात सेनेला विस्ताराच्या संधी शोधायच्या आहेत. भाजप येथे राष्ट्रवादीच्या कुबड्या घेवूनच मोठी झाली आहे. त्यामुळे हा इतिहास त्यांना उपकारक ठरू शकतो. सत्तेच्या खेळात गेल्या वीस वर्षांत सांगलीचा शहराचाही विकास खूप मागे पडला आहे. 25 वर्षांपूर्वी तिन्ही शहरांच्या नगरपालिका बरखास्त करून युती शासनानेच महापालिकेची स्थापना केली. मात्र आजही ही महापलिका बाल्यावस्थेतच आहे. लोकांनी अपेक्षेने भाजपला इथे सत्ता दिली आहे, मात्र सत्ता कोणाची याचा विचार न करता तुमच्याकडून महापालिकेच्या रेंगाळलेल्या निधीसाठी मदतीचा हात हवा आहे. त्याचवेळी इथे रुजलेली भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोदण्याचेही तुमच्यासमोर आव्हान असेल. या सर्व अपेक्षांसह....

