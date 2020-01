union Budget 2020 : देशातील सर्व महापालिकांसाठी असावे एकच अधिनियम

सोलापूर : सध्या देशातील महापालिकांसाठी वेगवेगळे अधिनियम व कायदे आहेत. त्याऐवजी सर्वच महापालिकांसाठी केंद्रीय पातळीवर एकच अधिनियम असावा, त्यामुळे महापालिका कारभारात एकसूत्रीपणा येईल.

श्री. विश्वनाथ बेंद्रे, माजी नगरसवेक

देशभरातील महापालिकांसाठी एकच अधिनियम

देशभरातील सर्व महापालिकांसाठी एकच अधिनियम असावा. त्यामुळे महापालिकांच्या कारभारात एकसूत्रीपणा येईल. अनेक महापालिकांचे वर्षानुवर्षे लेखापरीक्षण होत नाही, झालेले नाही. त्यामुळे "कॅग'च्या धर्तीवर महापालिकेच्या लेखापरीक्षणासाठीही नियोजन करावे, त्यामुळे महापालिकांतील आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होईल. महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढेल यासाठीचे प्रयत्न होताना दिसत नाही. महापालिकांच्या कारभारावर विश्‍वस्तांचे नियंत्रण नसल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येते, त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी पदाधिकारी सांगतील त्यानुसार कारभार चालतो. हे थांबविण्यासाठी संपूर्ण देशातील महापालिकांसाठी एकच कायदा झाला तर त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील.

- विश्‍वनाथ बेंद्रे, माजी नगरसेवक

अॅड. यू. एन. बेरिया, माजी महापौर, सोलापूर

स्मार्ट सिटी योजनेला मिळावी गती

मोठा गाजावाजा करीत स्मार्ट सिटी योजना सुरू करण्यात आली. त्यात सोलापूरचाही समावेश आहे याचा आनंद निश्‍चित आहे. मात्र, या प्रकल्पाला अपेक्षेप्रमाणे गती मिळाली नाही. त्यामुळे ही योजना यशस्वी होण्यासाठी केंद्र शासनाने तातडीने आर्थिक मदत द्यावी. देशातील दळणवळण व्यवस्था सुधारण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा. त्यामुळे विकासाला गती मिळेल. यूपीए सरकारच्या कालावधीत सुरू केलेली जेएनयूआरएमसारखी योजना राबवावी, त्यामुळे देशांतर्गत दळणवळणाला चालना मिळेल. अनेक शहरांचा विकास करताना आरक्षणे ठेवावी लागतात, ती विकसित करण्यासाठी जागा संपादन करावी लागते. मात्र, तितका निधी महापालिकांकडे उपलब्ध नसतो. त्यामुळे हा निधी केंद्र शासनाने उपलब्ध करून द्यावा. तसेच प्रलंबित प्रश्‍न जसे, विमानतळ, उड्डाणपूल यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना आणि मदत करावी.

- यू. एन. बेरिया, माजी महापौर, सोलापूर

श्री. संजय हेमगड्डी, माजी महापौर सोलापूर

शासनाचे अर्थसाहाय्य हवे

लोकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पालिका आणि महापालिकांची आहे. पण त्यासाठी शासनाने कमी व्याज दरात अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. असे झाले तरच खऱ्या अर्थाने लोकांना शंभर टक्के सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल. 74 व्या घटना दुरुस्तीत उत्पन्नाबाबत महापालिकांना मुभा दिली आहे. पण शासन उत्पन्नाबाबत बंधने लादत आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास शासनाने जकात रद्द करून एलबीटी लागू केला. या नव्या कर प्रणालीबाबत व्यापाऱ्यांची मानसिकता नाही त्यामुळे अपवाद वगळता राज्यातील सर्व महापालिका आर्थिक अरिष्टात आहेत. ही स्थिती लक्षात घेता शासनाने जेवढे अनुदान देणे शक्‍य आहे तेवढे अनुदान द्यावे; पण पायाभूत सुविधांसाठी कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तसेच रेरा कायद्यामध्ये शिथिलता आणावी जेणेकरून उद्योगांना चालना मिळेल.

- संजय हेमगड्डी, माजी महापौर, सोलापूर

श्री. अनिल विपत, सेवानिवृत्त उपायुक्त, सोलापूर महापालिका

नियोजनबद्ध आराखडा आवश्‍यक

देशातील "अ' आणि "ब' वर्ग महापालिकांकडे उत्पन्नाची साधने आहेत. त्यांना वाढत्या शहरीकरणाचा ताण पेलणे शक्‍य नाही. पण "क' आणि "ड' वर्गाच्या महापालिका असोत वा नगरपालिका त्यांना पायाभूत सुविधा देणे शक्‍य नाही. त्यामुळे शासनानेच आता कायद्यात बदल आणि ज्या त्या शहराचा भविष्यातील 10 वर्षांचा विकास लक्षात घेऊन एक नियोजनबद्ध आदर्श असा आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. याच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबतही ठोस धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.

शहरांचा विस्तार झपाट्याने होत असून, त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. तुटपुंजे उत्पन्न आणि त्याचे मार्ग लक्षात घेता सुविधा देणे शक्‍य नाही. शुद्ध पाणी, अंतर्गत ड्रेनेज व्यवस्था, पर्यावरण, उद्याने, रस्ते विकास, आरोग्य यासह अन्य सुविधांसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

- अनिल विपत, सेवानिवृत्त उपायुक्त

