कोरोना नियमांचे उल्लंघन : तीन आस्थापनांना 75 हजारांचा दंड; जिल्ह्यात 227 नवीन रुग्ण

सांगली : कोरोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोन हॉटेल आणि एक बेकरी अशा तीन आस्थापनांवर महापालिकेने कारवाई केली. त्यांच्याकडून 75 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या प्रसाराच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने कोरोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी आस्थापना, हॉटेलवर कारवाई सुरू केली आहे. उपायुक्त राहुल रोकडे यांच्या पथकाने आज दोन हॉटेल व एका बेकरीवर सोशल डिस्टन्स न पाळणे आणि विनामास्क फिरणे, तसेच नियमबाह्य प्लास्टिक वापरल्याबद्दल 75 हजारांच्या दंडाची कारवाई केली. महापालिका क्षेत्रात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी कोरोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी आस्थापना, हॉटेल यांच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत. उपायुक्त रोकडे, आरोग्याधिकारी डॉ. रवींद्र ताटे, अग्निशामक अधिकारी चिंतामणी कांबळे, अतिक्रमण अधिकारी दिलीप घोरपडे यांच्या पथकाने एका हॉटेलला 10 हजार, एका स्नॅक्‍स सेंटरला सोशल डिस्टन्सचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि नियमबाह्य प्लास्टिकसाठी 45 हजारांचा दंड, तर एका बेकरीवर सोशल डिस्टन्सचा भंग केल्याबद्दल 20 हजारांचा दंड अशी 75 हजारांची दंडात्मक कारवाई केली. ही मोहीम अशीच सुरू राहणार आहे. खासगी आस्थापना, हॉटेल तसेच मोठ्या आस्थापनांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करावे. महापालिकेच्या पथकाकडून कोणत्याही क्षणी छापा टाकून तपासणी केली जाईल. प्रसंगी आस्थापना "सील' करण्याबरोबरच दंडात्मक कारवाईही करण्यात येईल, असा इशारा उपायुक्त रोकडे यांनी दिला आहे. जिल्ह्यात 227 नवीन रुग्ण सांगली : जिल्ह्यात मंगळवारी कोरोनाचे नवे 227 रुग्ण आढळून आले, तर चार जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून 181 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांपासून कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. मंगळवारी सांगलीत 42, तर मिरजेतील 41 रुग्ण आढळून आले. जत 10, खानापूर 4, तासगाव तालुक्‍यात 14, आटपाडीत 21, कडेगाव 29, पलूस व कवठेमहांकाळ तालुक्‍यात प्रत्येकी 8, मिरज 18, शिराळा 9, तर वाळवा तालुक्‍यात 24 नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. कोल्हापूर 3, सोलापूर व पुणे येथील प्रत्येकी 1 रुग्ण जिल्ह्यात उपचारासाठी दाखल झाले आहेत. दिवसभरात आटपाडी, कडेगाव, कवठेमहांकाळ आणि सांगली येथील चार रुग्णांचा मृत्यू झाला, तर 181 जणांनी कोरोनावर मात केली. सध्या 172 रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक आहे. कोरोना स्थिती आतापर्यंतचे बाधित : 51418

कोरोनामुक्त रुग्ण : 47667

उपचाराखालील रुग्ण : 1956

आतापर्यंतचे मृत्यू : 1796 दिवसभरात बाधित

सांगली : 42, मिरज : 41, आटपाडी : 21, कडेगाव : 29, खानापूर : 4, पलूस : 8, तासगाव : 14, जत : 10, कवठेमहांकाळ : 8, मिरज : 17, शिराळा : 9, वाळवा : 24 संपादन : युवराज यादव

Web Title: Violation of Corona Rules: Three establishments fined Rs 75,000; 227 new patients in the district