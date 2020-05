"कोरोना' लढाईतील "वॉरिअर्स'  चा पोलिस दलातर्फे सत्कार 

सांगली- "कोरोना' विरूद्धच्या लढाईत अग्रेसर असलेल्या डॉक्‍टर, परिचारिका, वॉर्डबॉय, सफाई कामगार आदींचा जिल्हा पोलिस दलाच्यावतीने सत्कार करण्यात आला. पोलिस बॅन्डच्या तालावर या "वॉरिअर्स' ना मनोधैर्य वाढवण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. "कोरोना' चा प्रसार रोखण्यासाठी दीड महिन्याहून अधिक काळ जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासन, जिल्हा परिषद, आरोग्य यंत्रणा आदी अहोरात्र झटत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मिरज शासकीय रूग्णालयातील डॉक्‍टर्स, परिचारिका, वॉर्डबॉय, सफाई कामगार आदींनी औषधोपचार करून "कोरोना' रोखण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. सांगली जिल्हा "रेड' झोनमधून "ऑरेंज' झोनमध्ये आणण्यात वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रत्येक घटकाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी पोलिस दलाच्यावतीने शनिवारी सत्कार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत यांच्याहस्ते सुरक्षित अंतराच्या नियमाचे पालन करत डॉक्‍टर, परिचारिका, वॉर्डबॉय, सफाई कामगारांचा सत्कार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी या उपक्रमाचे कौतुक करताना म्हणाले, "जिल्हा कोरोनामुक्त करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा अहोरात्र झटत आहे. यापुढेही त्यांनी असेच कार्यरत राहावे. त्याचबरोबर स्वत:ची आणि कुटुंबाची काळजी घ्यावी.''

अधीक्षक शर्मा म्हणाले, ""वैद्यकीय क्षेत्राने अतिशय चांगल्या प्रकारे सेवा देऊन रूग्ण बरे करण्यात विशेष कार्य केले आहे. कोरोना विरूद्धची लढाई आपण निश्‍चितपणे जिंकू. तोपर्यंत थकायचे नाही.''

मुख्य कार्यकारी अधिकारी राऊत म्हणाले, ""जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासाठी हेल्पलाईन सुरू केली आहे. हेल्पलाईन क्रमांक 0233-2373139 यावर अडचणी सांगाव्यात.'' यावेळी पोलिस बॅन्डची धून वाजवून आरोग्य यंत्रणेतील संबंधितांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच त्यांच्यावरील ताण कमी होऊन मनोधैर्य वाढावे यासाठी शुभेच्छा दिल्या. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर, महापालिका उपायुक्‍त स्मृती पाटील, अप्पर अधीक्षक मनीषा दुबुले, उपाधीक्षक संदीपसिंग गील, पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे आदींसह पोलिस अधिकारी, मिरज शासकीय रूग्णालयातील डॉक्‍टर, परिचारिका, वॉर्डबॉय, सफाई कामगार यावेळी उपस्थित होते.



Web Title: "Warriors" in the battle of "Corona" Felicitated by the police force