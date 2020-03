वाळव्यात "त्या' 40 जणांवर वॉच 

इस्लामपूर : वाळवा तालुक्‍यात परदेशातून आलेल्या 62 प्रवाशांपैकी 14 दिवस निरीक्षणाखाली असलेले 22 प्रवाशी आहेत. उर्वरित 40 जणांवर घरीच आरोग्य विभाग व प्रशासन लक्ष ठेवून आहे. दरम्यान, प्रशासनाने अफवांवर विश्वास न ठेवता खातरजमा करावी, असे आवाहन केले आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शहर परिसर, वाळवा तालुक्‍यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यात आज प्रशासनाने गती घेतली. तालुक्‍यात घरोघरी प्रबोधन मोहीम राबवण्यात येत आहे. शहरात गर्दीच्या ठिकाणांना बंदीचे आदेश देण्यात आलेत. तालुक्‍यातील बहुतांश गावात ग्रामसेवक व तलाठी यंत्रणेमार्फत जागृती केली जात आहे. जागोजागी फलक लावलेत. स्पीकर वरून माहिती दिली जात आहे. घंटागाड्यांवर जिंगल्स वाजत आहेत. पत्रके वाटप करून काळजी घेण्याचे आवाहन केले जात आहे. गर्दी होणारी मंदिरे बंद करण्यात आलीत. संभुआप्पा बुवाफन मठ, अंबाबाई मंदिर, गणपती मंदिर येथे भाविकांनी गर्दी करून जमू नयेत या अनुषंगाने आदेश दिलेत. पालिका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळे, मस्जिद, दर्गा येथे खासगी पातळीवर पूजा व धार्मिक विधी करण्याच्या सूचना दिल्यात. अंगणवाड्या, बालवाड्या, सरकारी व खासगी शाळांसह नाट्यगृह, सिनेमागृहे बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत. पालिकेत गर्दी

मार्च अखेर, अपिलांना मुदतवाढ या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना आवाहन करूनही आज पालिकेच्या कर विभागात गर्दी झाली. अधिकाऱ्यांना विचारले असता लोकच ऐकायला तयार नाहीत, असे सांगण्यात आले. करवाढीच्या अपिलांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तशीच मुदतवाढ नियमित कर भरण्यासाठीही दिली आहे. नागरिकांपर्यंत संदेश व्यवस्थित पोहोचला नसल्याचे दिसते. मागील वर्षांचे थकबाकीदार आहेत, अशांनीच कर भरावा, असे आवाहन केले आहे.



Web Title: Watch on those 40 people in the Walava