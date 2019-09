माढ्यात विक्रमी पाऊस; मनकर्णा नदीसह बेंद ओढयालाही आले पाणी

माढा (सोलापूर) : माढा शहर व परिसरातील विविध गावांमधे मंगळवारी (ता.२४) पहाटे ११० मिलीमीटर इतका विक्रमी झाला आहे. माढा शहर व परिसरातील केवड, उंदरगाव, दारफळ, विठ्ठलवाडी, लोंढेवाडी, खैरेवाडी, वडशिंगे, जाधववाडी‌ या भागात मंगळवारी (ता. २४) रात्री साडेबारा ते पहाटे अडीच दरम्यान मुसळधार पाऊस झाला आहे. सोमवारी (ता. २३) व मंगळवारी (ता. २४) पहाटेचा मिळून ११० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. माढा तालुक्यात सर्वदूर कमी -अधिक प्रमाणात पाऊस झाला आहे. या पावसाने परिसरातील ओढ, नाले यंदाच्या पावसाळ्यात प्रथमच पाण्याने भरून वाहू लागले आहेत. माढयातील मनकर्णा नदी, बेंद ओढयालाही पाणी आले आहे. माढा तालुक्यात सरासरी मंगळवारी (ता. २४) सरासरी ४३.३ मिलीमीटर तालुक्यात आजखेर सरासरी १८७.३ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.

माढा तालुक्यात मंडळनिहाय मंगळवारी (ता. २४) सकाळी नोंद झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये( कंसातील आकडे‌ आजपर्यंतचा एकूण पाऊस दर्शवितात‌)

माढा ११० (३६२.३), कुर्डुवाडी ४८.२ (३२४.५), टेंभुर्णी ९.४ (९८.९), रांझणी २६ (२३३.९ ), दारफळ ९६ (१५३.२ ), म्हैसगाव १७.१ (५८.४ ), रोपळे १४.२ ( १७१.६ ), लऊळ ३९.४ ( २११.८ ), मोडनिंब ३०.४ ( १६७.४ )

