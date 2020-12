आरग (जि. सांगली) : यंदा पावसाने जोरदार हजेरी लावली. ऑक्‍टोबर महिन्यात परतीच्या पावसानेही झोडपल्याने मिरज पूर्व भागात भूजल पाणी पातळीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. मात्र सिंचन क्षेत्रात सध्या मोठ्याप्रमाणावर पाण्याचा उपसा सुरू असून, डिसेंबरच्या मध्यालाच भूजल पाणी पातळी झरझर उतरू लागली आहे. यामुळे साधारणत: जानेवारी महिनाअखेरीस पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. पूर्व भागातील आरग, बेडग, लक्ष्मीवाडी, एरंडोली, शिपूर, सिद्धेवाडी, खंडेराजुरी, सलगरे, बेळंकी, जानराववाडी आदी गावांतील पाझर तलावात सध्या 50 टक्के इतकाच पाणीसाठा शिल्लक आहे. परंतु, लघु मध्यम प्रकल्पांत समाधानकारक पाण्याचा साठा उपलब्ध आहे. या वर्षी एक सारखा तीन महिने पाऊस व सततची अतिवृष्टी आणि परतीचा पाऊस यामुळे पाझर तलाव, लघु मध्यम प्रकल्पसह, विहिरी, कूपनलिका व बंधारे तुडुंब भरले होते. बळीराजाने धुमधडाक्‍यात रब्बीची पेरणीही केली. पाण्याची चिंता मिटली अशी आशा बळीराजाला होती. मात्र जमिनीतून मोठ्याप्रमाणात होणाऱ्या पाण्याच्या उपशामुळे यंदा डिसेंबरच्या मध्यालाच पाणीपातळीत कमालीची घट होऊ लागली आहे. ही स्थिती पाहता, जानेवारी अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या सुरवातीस पाझर तलावातील पाण्याचा साठा संपणार असल्याची माहिती पंचायत समिती जलसंधारण विभागाकडून मिळाली. घटणाऱ्या भूजल पाणी पातळीमुळे लवकरच दुष्काळाची समस्या जाणवणार आहे. भूजल पातळी अशीच उतरत राहिली; तर फेब्रुवारी अखेरीस म्हैसाळ योजनेचे पहिले आवर्तन सुरू करण्याची गरज भासू शकते. पाणी साठा संपण्याची शक्‍यता

सध्या पूर्व भागातील पाझर तलावात पाण्याची पातळी पन्नास टक्के घटली आहे. जमिनीत पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात पाझर होऊ लागल्याने जानेवारी अखेरीस किंवा फेब्रुवारी सुरवातीस पाझर तलावातील पाणी साठा संपण्याची शक्‍यता आहे.

- राहुल व्हणखंडे, अभियंता, जलसंधारण विभाग, पंचायत समिती, मिरज पूर्व भागातील पाणीसाठा (द.ल.घ.फु.) गाव व पाझर तलावाचे नाव सध्याचा पाणीसाठा एकूण क्षमता आरग मोठा पा. तलाव 12.05 24.10 एरंडोली पा. तलाव 1.50 3.57 शिपुर पा. तलाव 2.28 4.56 सिद्धेवाडी पा. तलाव 1.30 1.63 लक्ष्मीवाडी पा.तलाव 0.52 1.13 जनराववाडी पा.तलाव 06.21 14.42 बेडग पा.तलाव 2.47 4.95 बेलंकी पा. तलाव 4.13 8.27 सलगरे पा.तलाव 3.02 6.04 खंदेराजुरी पा.तलाव 2.50 5.02 लिंगनूर लघु मध्यम प्रकल्प 69.551 82.970 खंडेराजुरी लघु मध्यम प्रकल्प 18.117 13.980 संपादन : युवराज यादव

Web Title: The water level in the eastern part of Miraj decreased; Heavy rain water at 50 percent