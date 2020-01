वजीर सुळका सर करणारी "हिरकणी' 

पाथर्डी : प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीवर मात करीत पाथर्डीच्या बाबूजी आव्हाड महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी अर्चना गडधे हिने ठाणे येथील दुर्ग व माहुली किल्ल्याशेजारील पर्वतरांगेत असणारा वजीर सुळका सलग तीन दिवस तीन वेळा सर केला. हा किल्ला सर करणारी नगरची ती पहिलीच "हिरकणी' ठरली. हेही वाचा आजींनी फेडला नवस : मंत्र्यांची "चाय पे चर्चा'

ठाणे : सहकाऱ्यांसह वजीर सुळक्‍याच्या पायथ्याला आनंदोत्सव साजरा करताना अर्चना गडधे. वेटलिफ्टिंग व पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धेत राष्ट्रीय पातळीवर खेळणाऱ्या अर्चनाचा पुणे विद्यापीठाने "बेस्ट कॅंडेट' पुरस्कार देऊन गौरव केला. येथील बाबूजी आव्हाड महाविद्यालयात पदवीच्या तिसऱ्या वर्षात ती शिक्षण घेते. अर्चनाची घरची स्थिती बेताची आहे. आई-वडील ऊसतोडणी मजूर आहेत. अवश्‍य वाचा त्यांनी एटीएम पळविले शूटिंग व सायकलिंगमध्येही हातखंडा शिक्षणाबरोबर काही तरी वेगळे करून दाखवायचे असल्याचे ती सांगते. विविध मैदानी खेळ खेळणे तिचा छंद आहे. पॉवरलिफ्टिंग व वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत तिने राज्य पातळीवर उत्तम कामगिरी केली. शूटिंग व सायकलिंगमध्येही तिचा हातखंडा आहे. प्रजासत्ताकदिनी केल्या जाणाऱ्या संचलनात तिने मुंबई येथे सहभाग नोंदविला. दिल्ली येथे संचलनासाठी तिची निवड झाली होती; मात्र घरगुती अडचणींमुळे तिला जाता आले नाही. तीन वेळा वजीर सुळक्‍याची चढाई महाविद्यालयातील प्रा. सुरेखा चेमटे, प्रा. आशा पालवे यांनी तिला आश्रय दिला. तिला आर्थिक साह्यही त्याच करतात. स्वतः काम करून शिक्षण व खेळात विशेष प्रावीण्य मिळविण्याचे तिचे स्वप्न आहे. डिसेंबरमध्ये 27, 28 व 29 रोजी अर्चनाने नाशिक येथील पॉइंट ब्रेक संस्थेच्या जॉकी साळुंके, गिरीश डेंगाणे, तुषार पाटील, वेदांत व्यापारे आदी गिर्यारोहक सहकाऱ्यांसोबत तीन दिवस तीन वेळा वजीर सुळक्‍याची चढाई केली. 2019मधील ही तिची कामगिरी "हिरकणी'च्या कार्याची आठवण करून देणारी ठरली. अभय आव्हाड यांच्या हस्ते तिचा गौरव झाला. एव्हरेस्ट शिखर पार करीन मला मार्गदर्शन व मदतीची गरज आहे. एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याचे ध्येय आहे. ठरविलेले प्रत्येक काम मी करतेच. आर्थिक स्थिती बेताची आहे. सुरेखा चेमटे व आशा पालवे यांनी आईची माया व मदत केल्याने शिक्षण घेता आले. या प्रेरणेतून मी एव्हरेस्ट शिखर पार करीन.

- अर्चना गडधे, गिर्यारोहक, पाथर्डी

Web Title: wazir fort went up three times in a row by Archana gadhde