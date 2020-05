आम्हा काय कोरोनाची भीती.. !

झरे (जि. सांगली) : आटपाडी तालुक्‍याचा पश्‍चिम भाग म्हणजे सततचा दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो. उपजीविकेचे साधन शेती असून पाऊस वेळेवर पडला तरच शेती पिकते. नाही तर रोजंदारीने जाऊन कशीतरी उपजीविका भागवावी लागते. या भागात नोकरी-व्यवसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे उपजीविकेचे साधन म्हणून शेती किंवा रोजंदारीने जाणे या शिवाय पर्याय नाही. कोरोनाने थैमान घातल्याने संचारबंदी व लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. त्यामुळे रोजंदारी करणारे किती दिवस घरात बसणार हा मोठा प्रश्न आहे. कोरोना आला काय, आणि लॉक डाऊन असले काय रोजंदारीने गेल्याशिवाय पर्याय नाही, नाहीतर खायचं काय हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे.

दररोज रोजंदारीने गेल्याशिवाय सायंकाळी चूल पेटत नाही. अशा मजुरांना कसला कोरोना आणि कसलं लॉकडाऊन याची काळजी करण्यापेक्षा दररोज रोजंदारीने जाऊन संध्याकाळी पोटाची खळगी कशी भरतील याची चिंता मजुराला आहे. परिसरामध्ये अनेकजणांना रोजंदारीने गेल्याशिवाय पर्यायच नाही, त्यामुळे को रोना असो, लॉक डाऊन असो ऊन_वारा असो, पाऊस असो काम केल्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मजुरांची अवस्था आहे. रोजंदारीने जाणारे कामगार म्हणतात "शूर आम्ही शेती कामगार, कोरोनाची काय आम्हा भीती'. आम्हाला कशाचीच भीती नाही, भीती आहे ती फक्‍त पोरा बाळाचं पोट भरण्याची. रोज रोजंदारीने गेल्याबिगर पर्याय नाही कोरोना असो, लॉक डाऊन असो ऊन, वारा, पाऊस असो घरात बसून खाणार काय ? त्यामुळे दररोज रोजंदारीने गेल्याबिगर पर्याय नाही. - शेतमजूर कामगार पोटाची खळगी भरायची कशी ?

दररोज कामाला गेले नाही, तर दोन मुलांचं शिक्षण कसे होणार, नवरा आजारी असतो त्यांना दवापानी कुठून आणायचा, शेती आहे, पण भांडवल नाही. मग जगायचे कसे, कामाला नाही गेले, तर चूल पेटणार कशी, चूल पेटली नाही, तर पोटाची खळगी भरायची कशी ?

- महिला कामगार

Web Title: We are hardworking farmers, we are not afraid of Corona!