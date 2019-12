नव्या वर्षाचे स्वागत करुया ‘सायकल रॅली’ ने ; इस्लामपुरात उपक्रम....

इस्लामपूर (सांगली) - दै.सकाळ व जायंट्स ग्रुप ऑफ इस्लामपूर यांच्यातर्फे नव्या वर्षाच्या निमित्ताने बुधवारी १ जानेवारीला निरोगी आयुष्याचा संदेश देण्यासाठी ‘सायकल रॅली’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. गतवर्षी या सायकल रॅलीच्या उपक्रमाला शहरासह तालुक्यातील अबालवृध्दांनी ‘सायकल चालवा निरोगी राहा’ असा संदेश देत प्रचंड प्रतिसाद दिला. नववर्षाच्या प्रारंभी आयोजित या उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नववर्षात अनेक उपक्रम राबवून वेगवेगळे संकल्प केले जातात. यातूनच गेली सात वर्षे दैनिक सकाळ व जायंट्स ग्रुपच्या वतीने नववर्षाचे स्वागत एक जानेवारीला सायकल रॅलीने करायचे असा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमामध्ये शहर व तालुक्यातील शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, राजकीय पदाधिकारी, नेते, शासकीय अधिकारी यांच्याबरोबर सर्वसामान्य नागरिकही मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. १ जानेवारी आणि सकाळ-जायंट्स ची सायकल रॅली असे नवे समीकरणच तयार झाले आहे. सायकल रॅली सोबतच सायकल रिसायकल असा आणखी एक उपक्रम सकाळ व जायंट्सने संयुक्तरित्या राबवला. त्यालाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. जुन्या सायकली जमा करून त्या दुरुस्त करून गरजू, हुशार व होतकरू मुलांना त्याचे वाटप केले. गतवर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते सुमारे ८० हुन अधिक विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी सायकलींचे वाटप केले होते. वाचा - उपसा, वाहतुकीस बंदी; मग वाळू येते कुठून? अशी होईल सायकल फेरी बुधवारी (ता. १) येथील पेठ रस्त्यावरील मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालयासमोरुन सकाळी साडे सात वाजता या सायकल फेरीला सुरुवात होईल. बसस्थानक, आझाद चौक, लिपारे कॉर्नर, लाल चौक, गांधी चौक, महावीर चौक, पोस्ट ऑफिस, न्यायालय मार्गे नगरपालिकेच्या समोरून फेरी जुन्या तहसील चौकात पोहचेल. छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ फेरीची सांगता होईल. या ठिकाणी लकी ड्रॉ व सायकल वाटप करण्यात येईल. या सायकल फेरीमध्ये सर्व शासकीय अधिकारी, राजकीय नेते, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. तरी तालुक्यातील व शहरातील लोकांनी सायकल घेवून या फेरीमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन सकाळ व जायंट्स परिवाराकडून करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना मिळणार सायकली भेट या सायकल डे मध्ये सहभाग नोंदवणार्‍या विद्यार्थ्यांना एक कुपन दिले जाणार आहे. या कुपन मधून लकी ड्रॉद्वारे विजेत्यांना उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सायकली भेट दिल्या जाणार आहेत. तसेच काही सायकली गरजू, होतकरू मुलांना भेट म्हणूनही दिल्या जाणार आहेत.

