सुनील गडाख, दाते यांना कोणती समिती मिळाली, कसा काढला तोडगा 

नगर ः नगर जिल्ह्याच्या विभाजनाचा मुद्दा अधूनमधून डोके वर काढीत असतो. त्या जे राज्यकर्ते सत्तेवर आहेत, ते हवा देत असतात. त्यामुळे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे सुरू आहे. जिल्हा विभाजन कधी व्हायचे असेल तेव्हा होईल, परंतु जिल्हा परिषदेत समित वाटप करताना जालिम तोडगा काढला आहे. विभजिल्हा परिषदेत मानाच्या व प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या अर्थ व बांधकाम समितीबरोबरच कृषी व पशुसंवर्धन समितीचीही विभागणी करण्यात आली आहे. हेही वाचा ःइंदुरीकरमहाराजांना कुणी दिली ऑफर कशी केली तडजोड

आता अर्थ व पशुसंवर्धन समितीच्या सभापतिपदी क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाचे सुनील गडाख यांची आणि बांधकाम व कृषी समितीच्या सभापतिपदी शिवसेनेचे काशिनाथ दाते यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. दोघेही एकाच समितीसाठी अडून बसले असल्याची चर्चा होती. मात्र जिल्हा परिषदेतील या वादावर समित्यांच्या मोडतोडीचा आणि तडजोडीचा उपाय शोधण्यात आला आहे. गडाख व दाते यांनी त्या समित्या दिल्या असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष राजश्री घुले यांनी दिली. पत्रकार परिषदेत केली घोषणा

विशेष सर्वसाधारण सभेत आज या समित्यांच्या सभापतिपदांबाबत निर्णय होणार होता; मात्र सभेने हा अधिकार अध्यक्ष राजश्री घुले यांना दिला. त्यांनी सभेत घोषणा न करता सभेनंतर पत्रकार परिषदेत सभापतिपदांची जबाबदारी जाहीर केली. दाते व गडाख यांची निवड एक वर्षासाठी असून, त्यानंतर समित्यांमध्ये अदलाबदल केला जाईल, असे घुले यांनी सांगितले.

शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई, संपर्कप्रमुख भाऊ कोरगावकर, विधानसभेचे माजी उपसभापती विजय औटी, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख शशिकांत गाडे, रावसाहेब खेवरे, क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाचे प्रशांत गडाख यांच्या कोअर कमिटीने सभापतिपदांबाबतचा निर्णय घेतला आहे.

