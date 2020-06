महावृक्ष तुटतो म्हणजे काय होते?

पावसाळा सुरु होताच वृक्षारोपनाची धमाल सुरु होते. मात्र त्याचवेळी वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली महावृक्षांची कत्तल सुरु आहे. खासगी जागांमधील असे महावृक्ष तोडले जात असताना फक्त तोडलेले पाहणे एवढाच पर्याय उरतो. असे वृक्ष तोडणे म्हणजे पर्यावणाची पाच सहा मानवी पिढ्यांची हानी असते याचे भान ठेवून कुऱ्हाड चालवली पाहिजे त्याचवेळी अशी झाडे न तोडलीच जाणार नाहीत यासाठी जनजागृती करणे गरजेचे आहे. सांगली ः जून ते सप्टेंबर दरम्यान फळझाडे-कलमांची सर्वत्र लागवड होते. मात्र वर्षभर आपल्या आजुबाजूला लाखो महावृक्ष तोडले जात आहेत. असा एक महावृक्ष तोडला जातो तेव्हा एक पूर्ण परिसंस्था ( इकोसिस्टीम) नष्ट होत असते. त्या टन-दोन टन वजनाच्या झाडावरील पक्षांची घरटी, मुंग्यांचे वस्तीस्थाने, सापांची बिळे, वेगवेगळ्या प्रकारचे कीटक अशा सर्वांचा विनाश होत असतो. हे महवृक्ष अविरत ऑक्‍सिजन, वर्षभरात एकदा फळे देतात. यातून निसर्ग चक्र सांभाळले जाते. या वृक्षांच्या परिघात नैसर्गिक रित्या तयार झालेली अनेक लहान रोपे सापडतात. ही रोपे निसर्गतः शक्तिशाली, लवकर वाढ होणारी, रोग प्रतिकारक, चांगले जनुक असणारी असतात. तसेच अशा महावृक्षावर तांबट, गरुड, शराठी, धनेश अशा अनेक पक्षांची वर्षानुवर्षे आश्रयस्थाने असतात. अनावधानाने आपण असा सर्व सहसंबंध नष्ट करीत असतो. त्यामुळे महावृक्ष तोडला तरी त्या जागी पन्नास रोपे लावली तरी त्याची भरपाई होत नाही. अशा एका महावृक्षांची पाने-वजन लक्षात घेता 10 हजार रोपांचे वजनही कमी पडेल. त्या महावृक्षाचे निसर्गातले स्थान भरून काढण्यासाठी शंभर वर्षे जावी लागतात. अनेन मानवी पिढ्यांची हानी होते. त्यामुळे एक महावृक्ष तोडून त्या बदली लहान दहा रोपे लावतो असली तर्कटे शास्त्रीयदृष्ट्या पर्यावरणाला न परवडणारी असतात. ती स्वतःची आणि पर्यावरणाची फसवणूक-हानी आहे.

बऱ्याचदा वृक्षारोपन एकाच जातीचे, जवळ जवळ, शक्‍यतो कलमी लागवड असते. ती जगवण्यासाठी खते, कीटकनाशके, इतर केमिकलचा वापर होत असतो. त्यातून नैसर्गिक जैवविविधता नष्ट होते. कलमांची वाढ ही ठराविक मर्यादेपर्यंतच होत असते आणि निसर्गात त्यांना जगवावे लागते. त्यामुळे अशा कलमी वृक्षांचा निसर्गाला खूप कमी फायदा होतो. त्याचवेळी पर्यावरणीय दृष्ट्या अनमोल अशा महावृक्षाची विक्री जळाऊ किंवा कापीव लाकूड म्हणून होत असते. शेतकऱ्याला त्यातून दोन पाच हजारांपलीकडे मिळत नाहीत. गुंठा-दोन गुंठे शेती पिकत नाही म्हणून खासगी जागेतील असे वृक्ष तोडले जातात. रस्तारुंदीकरणातही असे महाप्रचंड वृक्ष तोडताना ते वाचवण्याचा विचार होत नाही. शेतकरी अशी वृक्षतोड करतात तेव्हा त्यांच्या शेतातील भुजल पातळी खालावत असते. जमिनीची उत्पादन क्षमताही कमी होणे, सुपीक माती वाहून जाणे, तणांचा आणि किडींचा प्रादुर्भाव जास्त होणे असे विपरीत परिणाम समोर येतात. त्यातून ऊसासारख्या पिकाचे उत्पन्नही घटते.

अशा महा वृक्षतोडीच्या प्रकारांत वनविभाग, लाकूड गिरण्या, कृषी विभाग, शेतकरी , साखर कारखाने यांना जबाबदार ठरवूनही काही उपयोग होणार नाही. खासगी जमिनीवरील वृक्षतोडीला वनविभागाला परवानगी मिळवण्यासाठी वेगवेगळी कारणे सांगितली जातात. ती दिली नाही तरी तोडली जातात. त्यामुळे अशा महावृक्षांबद्दल समाजात आस्था तयार होणे ती पिढ्यांची संपत्ती आहे याची जाणिव जोपर्यंत तयार होणार नाही तोपर्यंत बांधावरचे महावृक्ष वाचणार नाहीत.

