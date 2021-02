इस्लामपूर भाजी मंडईचे काय निर्णय होणार? आज होणार चर्चा

इस्लामपूर (जि. सांगली) : शहरातील जुनी भाजी मंडई स्थलांतरित करण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाला स्थानिक व्यापाऱ्यांनी विरोध केला असून उद्या (ता.21) होणाऱ्या पालिकेच्या सभेत त्यावर काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. व्यापारी आणि संघर्ष समितीने आंदोलन केल्यावर नगराध्यक्ष आणि प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना त्याबाबत आश्वासन दिले होते. शहराच्या पश्‍चिमेला गणेश मंदिराच्या परिसरात जुनी भाजी मंडई भरते. या मंडईला सुमारे शंभर वर्षांचा इतिहास सांगितला जातो. यापूर्वी 2006 मध्ये ही मंडई स्थलांतरित करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न केले; पण तेव्हा तिथे सुविधा नव्हत्या. त्यावेळी व्यापाऱ्यांनी "आधी सुविधा द्या मग जातो' अशी भूमिका घेतली होती. नव्याने दीड कोटी रुपये खर्च करून पालिकेने अण्णासाहेब डांगे चौकात अद्ययावत मंडई उभारली आहे. चांगल्या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत, परंतु तिकडे जाण्याला आताही विरोधाची भूमिका आहे. "मंडई नव्या जागेतच भरेल' अशी भूमिका प्रशासनाने घेतल्यानंतर काही व्यापारी व भाजीविक्रेते यांनी एकत्र येऊन विरोध केला. या निर्णयाचा निषेध म्हणून पालिकेच्या आवारातच भाजी मंडई भरवली. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत "पालिकेच्या सभेत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल आणि तो निर्णय सर्वांना लागू असेल' असे नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार या सभेत नेमका काय निर्णय होतोय, याकडे व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. संपादन : युवराज यादव

Web Title: What will be the decision of Islampur Vegetable Market? There will be a discussion today