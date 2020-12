इस्लामपूरातील रस्त्यांचे दोन कोटी अडकले कुठे? 

इस्लामपूर : शासनाकडून येणाऱ्या निधीवरून पालिकेची कालची सभा वादळी झाली. शहरातील चौदा प्रभागांना समान निधी मिळावा यासाठी सर्वच नगरसेवक भांडत होते. हे झाले आलेल्या निधीचे; पण जो निधी मंजूर आहे, ज्याचे पत्रही शासनाने दिले आहे. त्या निधीचे काय? 2018 साली इस्लामपूर शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी दोन कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले होते, ते अद्याप पालिकेला मिळालेले नाहीत! हे अनुदान नेमके अडकले कुठे? असा प्रश्न आहे. इस्लामपूर पालिकेची मंगळवारी झालेली सभा शासनाकडून मंजूर झालेल्या निधी वाटपाच्या अनुषंगाने होती. यात अनेक विषय चर्चेत आले. शहरातील भुयारी गटर योजनेच्या कामांसाठी उकरण्यात आलेल्या रस्त्यांची अनेक कामे व्हावीत, अशी नगरसेवकांची मागणी होती. त्यासाठी प्रत्येकाकडून आपापल्या प्रभागात निधी मिळविण्यासाठी धडपड सुरू आहे. भाजप-सेनेची सत्ता असताना 2018 साली शासनाकडून शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी विशेष रस्ता अनुदान मंजूर केले होते. राज्यातील नगरपालिकांना एकूण 154.88 कोटींचे हे रस्ता अनुदान शासनाने मंजूर केले होते. तसे पत्र पालिकेला प्राप्तही झाले आहे. विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद विक्रम पाटील यांनी या अनुदानासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. शासनाने या निधीच्या अनुषंगाने दिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे शहरातील एक ते चौदा प्रभागांसाठी विशेष रस्ता अनुदान म्हणून दोन कोटी रुपये मंजूर करत असल्याचा उल्लेख आहे. 5 फेब्रुवारी 2018 चे हे पत्र आहे; मात्र अद्याप हे अनुदान पालिकेला मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे या निधीवरून पालिकेच्या सभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार चर्चा झाली होती आणि हे अनुदान मंजूर करून आणल्यास सत्कार करू, असे जाहीर आव्हान राष्ट्रवादीने दिले होते. पाटील यांनी मंजुरीचे हे पत्र आणल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी विक्रम पाटील यांचा सत्कारदेखील केला होता. त्यानंतर राज्यातील निवडणुका झाल्या, सत्तेत बदल झाला आणि भाजप सत्तेबाहेर गेले. पण त्यावेळी मंजूर असलेला हा निधी अद्याप पालिकेला मिळालेला नाही. आपण हा निधी मंजूर करून आणला; परंतु निधी उपलब्ध होईल त्यानुसार शासन ती रक्कम देत असते.

- विक्रम पाटील भाजपने निधी मंजूर करून त्यावेळी फक्त तात्पुरती वेळ मारून नेण्याचे काम केले आहे.

- शहाजी पाटील, नगरसेवक व राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संपादन : प्रफुल्ल सुतार

